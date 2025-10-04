Tennis, Shanghai: Arnaldi eliminato da Davidovich Fokina
04 Ott 2025 - 12:01
04 Ott 2025 - 12:01
Matteo Arnaldi saluta il Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro è stato battuto dallo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, n. 20 ATP e testa di serie numero 18, con il punteggio di 6-4 6-4 in un'ora e 30 minuti di gioco.
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Commenti (0)