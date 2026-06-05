Tennis: Serena Williams giocherà in doppio anche a Berlino

Serena Williams prenderà parte al doppio femminile del torneo Wta di Berlino. Lo hanno annunciato gli organizzatori dell'appuntamento tedesco che diventa una nuova tappa del ritorno della campionessa Usa dopo quasi quattro anni di assenza. "Ogni torneo che aggiungo al mio programma in questo momento è speciale, e Berlino non fa eccezione", ha detto la Williams, 44 anni. "Non vedo l'ora di giocare davanti al pubblico tedesco e di continuare a dare slancio alla stagione sull'erba". La sua compagna di doppio sarà annunciata in un secondo momento. Lunedì, la 23 volte campionessa del Grande Slam in singolare ha confermato il suo ritorno allo sport per partecipare al torneo Queen's Club di Londra. Il Berlin Tennis Open inizia nella capitale tedesca il 15 giugno ed è un tradizionale evento di avvicinamento a Wimbledon, che partirà il 29 giugno. Nove delle prime 10 giocatrici della Wta prenderanno parte al torneo nella zona ovest di Berlino. L'eliminazione di Williams al terzo turno degli US Open nel settembre 2022 è stata la sua ultima partita del tour. Le ultime opportunità per l'americana di perfezionare il suo ritorno saranno nei tornei di Bad Homburg, in Germania, e Eastbourne, in Inghilterra, prima dell'inizio di Wimbledon. Williams ha vinto Wimbledon sette volte in singolare e sei volte in doppio.