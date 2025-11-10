Tennis: ranking WTA, per Sabalenka un altro anno da numero 1

Aryna Sabalenka chiude l'anno al numero 1 della classifica WTA per la seconda volta consecutiva, nonostante la sconfitta nella finale delle WTA Finals contro Elena Rybakina. La 27enne bielorussa ha lasciato il segno nella stagione 2025 con il maggior numero di partite vinte (63), il record di guadagni in una singola stagione per le donne (15.008.519 dollari), quattro titoli, tra cui uno Slam (US Open), e altre due finali Major (Australian Open e Roland Garros). A dimostrazione del suo dominio, chiude con un vantaggio di 2.475 punti sulla sua più vicina rivale, Iga Swiatek. Il successo nelle Finals di Riad ha spinto Rybakina al quinto posto nella classifica mondiale. Conserva l'ottavo Jasmine Paolini, prima delle italiane.