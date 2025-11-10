Logo SportMediaset

ATP Finals, amarezza Shelton: "Vorrei rigiocare i tre set point"

10 Nov 2025 - 12:39
© Getty Images

© Getty Images

"Quei tre set point vorrei poterli rigiocare, questo è certo. Soprattutto perché non mi sentivo a disagio nello scambio a quel punto della partita. Ho solo esagerato un po'. Ma ci sono molti aspetti positivi nell'essersi messo in quella posizione per vincere il set. Considerando il mio servizio dovevo chiuderla". Lo ha detto lo statunitense Ben Shelton dopo la sconfitta (6-3, 7-6) contro Alexander Zverev nella partita d'esordio delle Atp Finals di Torino, commentando i tre set point sprecati nel secondo set. Poi ha aggiunto: "Ho giocato benissimo il rovescio. Non ho sentito alcun cedimento da quel lato. Ho giocato dei colpi vincenti con il rovescio, cosa nuova per me. Il mio controllo della palla è stato ottimo. So che il mio diritto è un'arma ma in realtà oggi ho perso con il mio diritto. Lui ha servito eccezionalmente bene, il che ha reso tutto molto difficile. Ma sono migliorato man mano che la partita andava avanti. Se avessi vinto uno di quei set point nel secondo set, forse ora staremo facendo una conversazione diversa". 

