Arianna Fontana: "Non vado a Milano-Cortina solo per partecipare"

"A Torino non avevo nessun tipo di pressione, ero una ragazzina che voleva solo andare veloce. Ora è tutto cambiato, ho tanta esperienza e la tensione la so gestire usandola come benzina. Ho le mie aspettative per questi Giochi, non vado solo per partecipare. Nello short track l'obiettivo è entrare in tutte le finali e poi giocarsi il tutto per tutto. Sulla pista lunga cerchiamo di creare opportunità per portare a casa qualche medaglia in più". Così Arianna Fontana, pattinatrice azzurra, a margine della presentazione della partnership tra il Comitato Olimpico delle Olimpiadi di Milano-Cortina e i brand italiani di Stellantis. "Sono riuscita a lavorare con persone in più, ho fatto terapia in acqua e abbiamo recuperato praticamente tutto. La lesione è a meno di un centimetro, mi hanno detto che in una settimana sarò come nuova, mi fido e ho belle sensazioni. Ho continuato ad allenarmi, sto andando bene, l'unica cosa che mi manca è tornare sul ghiaccio e gareggiare", conclude parlando della propria condizione fisica.