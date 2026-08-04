Basket, Maxima Roma: Matteo Cotelli head coach e confermato centro Bilan

La guida tecnica della squadra è stata affidata a Matteo Cotelli, che ha sottoscritto un contratto triennale. La durata dell'accordo testimonia la fiducia del club nelle sue qualità e la volontà di sviluppare una visione sportiva di lungo periodo. Bresciano, Cotelli ha iniziato la propria carriera da allenatore nel settore giovanile della Pallacanestro Brescia, prima di entrare nello staff tecnico della prima squadra. Dal 2021 ha ricoperto il ruolo di assistant coach, contribuendo in modo determinante alla conquista della Coppa Italia nel 2023, prima di essere promosso head coach della Germani Brescia per la stagione 2025/26. "Sono davvero entusiasta di assumere la guida tecnica della Maxima Roma. In questi giorni ho avuto modo di confrontarmi con Paul Matiasic e di apprezzare fin da subito la serietà e l'ambizione di questo progetto. È una sfida affascinante: abbiamo la straordinaria opportunità di contribuire in prima persona alla nascita e alla costruzione di questo club, ben consapevoli di quanto sia fondamentale gettare basi solide. Ringrazio la proprietà e tutta la società per la fiducia riposta in me. Siamo già al lavoro per allestire un roster competitivo, con l'obiettivo chiaro di riportare a Roma il grande basket. Entusiasmo e passione saranno le nostre parole chiave per iniziare al meglio questo percorso", ha affermato Matteo Cotelli, nuovo head coach di Maxima Roma. Dopo l'annuncio della nuova struttura di governance del club, i due accordi rappresentano un ulteriore passo significativo nella definizione dell'identità tecnica e sportiva di Maxima Roma in vista della nuova stagione.