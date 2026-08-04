Basket, Maxima Roma: Matteo Cotelli head coach e confermato centro Bilan

04 Ago 2026 - 13:32
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Maxima Roma annuncia la firma di un contratto triennale con coach Matteo Cotelli e il rinnovo biennale di Miro Bilan. Il rinnovo di Bilan rappresenta un importante elemento di continuità nella costruzione del roster. Il centro croato ha scelto di proseguire il proprio percorso con Maxima Roma, condividendo la visione e le ambizioni del progetto del Presidente Paul Matiasic. Nato a Šibenik il 21 luglio 1989, Bilan è un centro di grande esperienza e dalla carriera prestigiosa. In Italia ha vestito le maglie della Dinamo Sassari e della Pallacanestro Brescia. Durante l'esperienza a Brescia è stato nominato MVP della Regular Season LBA 2024/25 ed è stato inserito nel miglior quintetto del campionato. Ha inoltre rappresentato la Croazia in diverse competizioni internazionali, tra cui i Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016. Il rinnovo biennale testimonia la volontà del club di costruire una squadra competitiva e riconoscibile attorno a giocatori di altissimo livello tecnico. "Sono molto felice di far parte della famiglia Maxima Roma. Sono orgoglioso di essere coinvolto fin dall'inizio in un progetto fondato sull'ambizione e sul desiderio di creare qualcosa di speciale. Sono entusiasta della sfida che mi aspetta e sono pronto a contribuire a costruire una cultura vincente, dentro e fuori dal campo", ha dichiarato Miro Bilan.

La guida tecnica della squadra è stata affidata a Matteo Cotelli, che ha sottoscritto un contratto triennale. La durata dell'accordo testimonia la fiducia del club nelle sue qualità e la volontà di sviluppare una visione sportiva di lungo periodo. Bresciano, Cotelli ha iniziato la propria carriera da allenatore nel settore giovanile della Pallacanestro Brescia, prima di entrare nello staff tecnico della prima squadra. Dal 2021 ha ricoperto il ruolo di assistant coach, contribuendo in modo determinante alla conquista della Coppa Italia nel 2023, prima di essere promosso head coach della Germani Brescia per la stagione 2025/26. "Sono davvero entusiasta di assumere la guida tecnica della Maxima Roma. In questi giorni ho avuto modo di confrontarmi con Paul Matiasic e di apprezzare fin da subito la serietà e l'ambizione di questo progetto. È una sfida affascinante: abbiamo la straordinaria opportunità di contribuire in prima persona alla nascita e alla costruzione di questo club, ben consapevoli di quanto sia fondamentale gettare basi solide. Ringrazio la proprietà e tutta la società per la fiducia riposta in me. Siamo già al lavoro per allestire un roster competitivo, con l'obiettivo chiaro di riportare a Roma il grande basket. Entusiasmo e passione saranno le nostre parole chiave per iniziare al meglio questo percorso", ha affermato Matteo Cotelli, nuovo head coach di Maxima Roma. Dopo l'annuncio della nuova struttura di governance del club, i due accordi rappresentano un ulteriore passo significativo nella definizione dell'identità tecnica e sportiva di Maxima Roma in vista della nuova stagione.

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