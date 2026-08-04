Atletica, Buonfiglio: "Via libera governo per Mondiali a Roma conferma impegno Paese"

04 Ago 2026 - 14:47
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"Il via libera del Governo, unitamente agli altri soggetti istituzionali, alla garanzia del finanziamento per la candidatura di Roma ad ospitare i Campionati del Mondo 2029 di atletica leggera è una splendida notizia per lo sport italiano e conferma ancora una volta l'impegno del nostro Paese nel panorama internazionale dei grandi eventi sportivi". Così il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, in una nota. "Ringrazio per il sostegno e la fiducia il Governo, i ministri Giancarlo Giorgetti e Andrea Abodi. Il Coni sarà al fianco della Federazione e del suo Presidente Stefano Mei garantendo pieno sostegno alla candidatura, nella speranza di poter vivere in Italia una nuova, grande manifestazione sportiva", aggiunge Buonfiglio. 

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