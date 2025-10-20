Tennis, ranking Wta: Paolini risale al sesto posto. Sabalenka leader

Diverse variazioni positive in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla Wta dopo la conclusione del Wta 500 di Ningbo e del Wta 250 di Osaka. Questa settimana sono sempre tre le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è ancora Jasmine Paolini: la 29enne di Bagni di Lucca, grazie alla semifinale sul cemento cinese (fermata da Rybakina, poi vincitrice del titolo), guadagna due posizioni, risale al sesto posto e prenota per Riyadh. Alle sue spalle perde sette posti Lucia Bronzetti, ora numero 91, che non sta attraversando un gran periodo. Fa quattro passi indietro anche Elisabetta Cocciaretto, numero 95, mentre grazie ai quarti nell'ITF da 60mila dollari portoghese di Quinta do Lago ne fa tre avanti Nuria Brancaccio, che si assesta al numero 151 e sigla un nuovo 'best': la 25enne di Torre del Greco scavalca Lucrezia Stefanini, stabile al numero 152. Scende invece quattro gradini Camilla Rosatello, ora numero 210. Risale due gradini Silvia Ambrosio, ora numero 212, mentre fa cinque passi indietro la giovanissima Tyra Caterina Grant: la 17enne romana questa settimana è al numero 218. Alle sue spalle, grazie alla semifinale nel WTA 125 di Tampico, in Messico, guadagna in un colpo solo 31 posizioni Jessica Pieri, che risale al numero 255. Infine fa due passi avanti Nicole Fossa Huergo, ora numero 269, che chiude la top-ten italiana.