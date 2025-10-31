Logo SportMediaset

Tennis, Pietrangeli risponde a Panatta: "Non sei l'unico ad aver vinto Parigi"

31 Ott 2025 - 21:13

"Carissimo Adriano, ma che ti succede?". Inizia così un articolo dal tono polemico di Nicola Pietrangeli, pubblicato su Supertennis, nel quale l'ex tennista si rivolge ad Adriano Panatta che in una intervista ha dichiarato di essere l'unico italiano ad aver vinto Parigi. "E' vero che non sto bene ma se mi levi pure i Roland Garros (sono due, i singolari. E poi ci sarebbero il doppio con Sirola e quello misto) allora vuoi stravincere", sottolinea Pietrangeli, in convalescenza dopo un intervento chirurgico all'anca destra, subito nel dicembre 2024 a causa di una frattura periprotesica. "Leggo questa tua intervista pubblicata oggi, sul Venerdì di Repubblica, dove affermi che la gente ti 'rompe le palle con 'sta storia che sono rimasto l'unico ad aver conquistato il torneo di Parigi'. Annamo bene… per carità, è vero che non sto bene e che sto più di là che di qua, però mi atterri così… e non è bello. Proprio da te poi, che dicesti tempo fa: 'lasciate in pace Pietrangeli, che ha novant'anni'. Oh, non mi ribattere: "è la gente che lo dice…", oppure che la giornalista ha capito o scritto male. Certo, in quest'ultimo caso, pazienza e lo sappiamo che i giornalisti eccetera eccetera…). Ma, nel primo caso, avresti dovuto correggere. E se mi levi pure i Roland Garros allora vuoi stravincere", aggiunge l'ex tennista novantenne. "Capisco pure che non avevi voglia, che ti stavi annoiando (come scritto più volte nel corso dell'articolo), però dai: non me lo dovevi fare. PS: ho un suggerimento. Visto che ti annoi, ti mando il mio libro, e tu mandami il tuo. Che ne dici? Come la classica mela, un libro al giorno toglie il medico da torno. Adriano: qui a Roma piove. Quindi rimandiamo va...", conclude l'articolo con un velo di sarcasmo. 

