Sci, Goggia dà l'ultimo esame di Scienze Politiche: "Guardo oltre"

Ultimo esame universitario per Sofia Goggia, che sul suo profilo Instagram ha voluto condividere il completamento del percorso alla facolta' di Scienze Politiche della Luiss di Roma, con un pensiero a "tutti gli atleti che studiano" e la convinzione che tutto nasca dalla voglia di guardare "oltre". "Lunedì sono scesa in giornata a Roma per dare l'ultimo esame in conclusione al mio percorso universitario alla facoltà di Scienze Politiche alla Luiss - scrive la campionessa dello sci azzurro -. Sentivo da tempo dentro di me l' impellente necessità di esplorare qualcosa che fosse al di fuori dei perimetri della mia attività sciistica, sentivo che mi mancava qualcosa che potesse essere costruttivo per la mia vita e ricordo ancora, benedicendolo, quello scambio di messaggi sulla seggiovia del Bontadini a Cervinia con Giorgio Avola, qualche mese prima dell'iscrizione".
"Grazie per avermi convinta a intraprendere questo percorso della Dual Career - prosegue Goggia -, nonostante le varie e lecite perplessità riguardo la possibilità di conciliare due attività, sport e istruzione, entrambe ad alto livello e impegnative.
Per poter sostenere questi 25 esami circa , sempre in presenza, sfruttando per lo più le uniche sessioni in cui potevo darli (quelle estive nel mio caso per ovvi motivi) ci sono voluti impegno, energie, dedizione, organizzazione, disciplina, ottimizzazione dei tempi, un metodo di studio che all'inizio faticavo a trovare, una plasticità mentale che pensavo di aver perduto, la propensione a sviluppare un pensiero che potesse essere critico, che ha forse costituito la curiosità mia più grande, oltre al fatto di acquisire nozioni che potessero ampliare le vedute dandomi una panoramica generale più completa". La sciatrice bergamasca ringrazia anche la dirigenza della Luiss "per aver elargito a me, come a tanti altri atleti, questa preziosa borsa di studio; grazie ai tutor e ai professori che con disponibilità mi hanno accompagnata in questo percorso. Grazie a chi mi ha indicato la strada, a tutti gli atleti che stanno studiando e grazie anche a quelli che decideranno di intraprendere questo percorso parallelamente all'attività sportiva, con coraggio".
"Non vi posso dire che sarà facile - conclude Goggia - ma vi assicuro che costituirà una soddisfazione personale di non trascurabile importanza unita a una grande opportunità per quello che sarà il post carriera. Ora, guardo oltre.. perché la mia ambizione personale, e soprattutto sportiva in questo momento, non si ferma di certo ad ambire unicamente alla laurea universitaria".