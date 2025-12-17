Sci, Goggia dà l'ultimo esame di Scienze Politiche: "Guardo oltre"

Per poter sostenere questi 25 esami circa , sempre in presenza, sfruttando per lo più le uniche sessioni in cui potevo darli (quelle estive nel mio caso per ovvi motivi) ci sono voluti impegno, energie, dedizione, organizzazione, disciplina, ottimizzazione dei tempi, un metodo di studio che all'inizio faticavo a trovare, una plasticità mentale che pensavo di aver perduto, la propensione a sviluppare un pensiero che potesse essere critico, che ha forse costituito la curiosità mia più grande, oltre al fatto di acquisire nozioni che potessero ampliare le vedute dandomi una panoramica generale più completa". La sciatrice bergamasca ringrazia anche la dirigenza della Luiss "per aver elargito a me, come a tanti altri atleti, questa preziosa borsa di studio; grazie ai tutor e ai professori che con disponibilità mi hanno accompagnata in questo percorso. Grazie a chi mi ha indicato la strada, a tutti gli atleti che stanno studiando e grazie anche a quelli che decideranno di intraprendere questo percorso parallelamente all'attività sportiva, con coraggio".