Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Sci, Goggia dà l'ultimo esame di Scienze Politiche: "Guardo oltre"

17 Dic 2025 - 20:26
© instagram

© instagram

Ultimo esame universitario per Sofia Goggia, che sul suo profilo Instagram ha voluto condividere il completamento del percorso alla facolta' di Scienze Politiche della Luiss di Roma, con un pensiero a "tutti gli atleti che studiano" e la convinzione che tutto nasca dalla voglia di guardare "oltre". "Lunedì sono scesa in giornata a Roma per dare l'ultimo esame in conclusione al mio percorso universitario alla facoltà di Scienze Politiche alla Luiss - scrive la campionessa dello sci azzurro -. Sentivo da tempo dentro di me l' impellente necessità di esplorare qualcosa che fosse al di fuori dei perimetri della mia attività sciistica, sentivo che mi mancava qualcosa che potesse essere costruttivo per la mia vita e ricordo ancora, benedicendolo, quello scambio di messaggi sulla seggiovia del Bontadini a Cervinia con Giorgio Avola, qualche mese prima dell'iscrizione". 

"Grazie per avermi convinta a intraprendere questo percorso della Dual Career - prosegue Goggia -, nonostante le varie e lecite perplessità riguardo la possibilità di conciliare due attività, sport e istruzione, entrambe ad alto livello e impegnative. 

Per poter sostenere questi 25 esami circa , sempre in presenza, sfruttando per lo più le uniche sessioni in cui potevo darli (quelle estive nel mio caso per ovvi motivi) ci sono voluti impegno, energie, dedizione, organizzazione, disciplina, ottimizzazione dei tempi, un metodo di studio che all'inizio faticavo a trovare, una plasticità mentale che pensavo di aver perduto, la propensione a sviluppare un pensiero che potesse essere critico, che ha forse costituito la curiosità mia più grande, oltre al fatto di acquisire nozioni che potessero ampliare le vedute dandomi una panoramica generale più completa". La sciatrice bergamasca ringrazia anche la dirigenza della Luiss "per aver elargito a me, come a tanti altri atleti, questa preziosa borsa di studio; grazie ai tutor e ai professori che con disponibilità mi hanno accompagnata in questo percorso. Grazie a chi mi ha indicato la strada, a tutti gli atleti che stanno studiando e grazie anche a quelli che decideranno di intraprendere questo percorso parallelamente all'attività sportiva, con coraggio". 

"Non vi posso dire che sarà facile - conclude Goggia - ma vi assicuro che costituirà una soddisfazione personale di non trascurabile importanza unita a una grande opportunità per quello che sarà il post carriera. Ora, guardo oltre.. perché la mia ambizione personale, e soprattutto sportiva in questo momento, non si ferma di certo ad ambire unicamente alla laurea universitaria". 

Ultimi video

00:34
MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

01:25
La Boat Race di Roma

La Boat Race di Roma

01:10
DICH GOGGIA POST SANKT MORITZ 14/12 DICH

Goggia. "Week-end solido e continuo. Ho margine per crescere".

01:30
Milano Cortina 2026

Milano Cortina 2026: ecco i portabandiera

02:32
DICH PELLEGRINO PORTABANDIERA DICH

Pellegrino "Orgoglioso e fiero"

01:32
DICH BRIGNONE PORTABANDIERA DICH

Brignone "Ce la metterò tutta"

02:09
L'anno d'oro del tennis

L'anno d'oro del tennis

01:20
Sci, colpaccio Vonn

Sci, colpaccio Vonn

01:22
Svelati i portabandiera

Milano-Cortina: c'è Brignone tra i portabandiera

03:08
DICH VOLANDRI GRAN GALA 11/12 DICH

Volandri: "Aveva ragione Jannik"

02:02
La crisi di Jacobs

La crisi di Jacobs

01:05
rb

Impresa Red Bull-BORA-hansgrohe: traina un aliante fino al decollo

01:08
JACOBS E LA SCINTILLA DICH

Jacobs: "Oggi manca la scintilla. Dire basta? Decisione difficile"

01:14
Sci di nuovo azzurro

Sci di nuovo azzurro

01:39
Domenica di pallavolo

Domenica di pallavolo

00:34
MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

I più visti di Altri Sport

Malore sull'Himalaya per Simone Moro: in ospedale a Kathmandu, lo staff rassicura sulle condizioni

Manaslu ancora stregato per Simone Moro: quale destino per la spedizione?

Simone Moro: "Macché by-pass, tutte... cavolate. Mi hanno ripulito un'aorta, tra un paio di giorni torno a casa"

MCH GIOCATORI MANGIANO IL TACCHINO MCH

Il terzo tempo dell'Nfl è a base di... tacchino

DICH GOGGIA POST SANKT MORITZ 14/12 DICH

Goggia. "Week-end solido e continuo. Ho margine per crescere".

DICH BRIGNONE PORTABANDIERA DICH

Brignone "Ce la metterò tutta"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
21:34
Atletica: al va iscrizioni Roma Appia Run, percorso sfiorerà 20 km
20:26
Sci, Goggia dà l'ultimo esame di Scienze Politiche: "Guardo oltre"
19:08
Pugilato, ex youtuber Paul sfida il colosso Joshua: timori per la sua incolumità
18:10
Atletica, Battocletti in gara al cross del Campaccio
17:35
Milano-Cortina, Buonfiglio: "Gli impianti sportivi sono tutti pronti"