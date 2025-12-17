Coni, giunta nazionale assegna la stella d'oro a Gianfranco Zola

Nel corso della Giunta Nazionale del Coni tenutasi questa mattina sono state state assegnate due onorificenze con la stella d'oro all'ex campione e oggi vicepresidente della Lega Pro, Gianfranco Zola, e a Ivano Fanini, dirigente sportivo. E' stato poi approvato il nuovo club Olimpico "Los Angeles 2028", rinnovato l'accordo per il Centro di Preparazione Olimpica a Livigno presso l'Aquagranda. Il presidente Luciano Buonfiglio ha poi aggiornato la Giunta sui rapporti con le istituzioni, sulla missione in India col ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e sul protocollo d'intesa firmato col Comitato olimpico indiano, sulle interlocuzioni con Sport e Salute sulle sedi territoriali.