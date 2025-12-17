Logo SportMediaset

Atletica: al va iscrizioni Roma Appia Run, percorso sfiorerà 20 km

17 Dic 2025 - 21:34

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla 27ª edizione della Roma Appia Run, una delle corse podistiche più amate e suggestive del panorama nazionale, in programma domenica 19 aprile 2026.

La gara celebra la "Regina Viarum", la storica Via Appia Antica, insignita del titolo di Patrimonio dell'Umanità UNESCO, che resta il cuore pulsante dell'evento. Un tracciato unico al mondo che negli anni ha conquistato migliaia di runner, oltre 8.000 i partecipanti nella passata edizione, distribuiti sulle diverse distanze. 

A partire dal 2026, però, la Roma Appia Run è pronta a compiere un ulteriore salto di qualità. Gli organizzatori hanno infatti richiesto a Roma Capitale l'estensione del percorso fino a sfiorare i 20 chilometri (19,950 km e 9 km), con un suggestivo primo tratto che si svilupperà verso il Colosseo e il Circo Massimo. Un ampliamento pensato per accrescere l'attrattività internazionale dell'evento e migliorare la fruibilità del tracciato, consentendo anche un passaggio più agevole sotto Porta San Sebastiano, punto iconico e di grande impatto visivo, ma ormai troppo stretto per il percorso originario. 

Confermati anche per il 2026 alcuni dei passaggi più affascinanti e apprezzati dai partecipanti: il transito all'interno del Parco della Caffarella e quello nelle Catacombe di San Callisto, che nell'ultima edizione hanno suscitato grande entusiasmo e suggestione. 

La Roma Appia Run è organizzata da ACSI con la collaborazione di ACSI Futura Atletica e ASD Roma Appia Run, con il patrocinio del Ministero dello Sport, della Regione Lazio, di Roma Capitale, del Parco regionale dell'Appia Antica, del Parco Archeologico dell'Appia Antica, CONI, di Sport e Salute e si svolge sotto l'egida della Fidal. 

Questa corsa storica deve la sua popolarità, oltre a un tracciato ammaliante tra alcune delle più affascinanti meraviglie di Roma, al fatto di essere l'unica al mondo a disputarsi su ben 5 pavimentazioni diverse. Un primato a cui nessuno potrà ambire, anche perché non tutti i luoghi del pianeta possono offrire l'opportunità di correre su asfalto, sampietrino, basolato lavico, lo sterrato del Parco della Caffarella e per finire la pista dello stadio delle Terme di Caracalla. 

La Roma Appia Run non è solo una gara, ma un viaggio nel cuore della storia e della bellezza di Roma. Un evento pensato per atleti, famiglie e appassionati, dove la passione per la corsa si intreccia con l'emozione di calpestare una delle strade più antiche e affascinanti del mondo. Sul piano organizzativo, si consolida la partnership con il circuito FollowYourPassion, mentre ACSI è pronta a lanciare l'ACSI Roma Cup, un nuovo circuito che comprenderà 10 gare tra Roma e il Lazio, rafforzando ulteriormente il legame tra sport, territorio e promozione della corsa su strada. 

