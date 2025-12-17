Atletica: al va iscrizioni Roma Appia Run, percorso sfiorerà 20 km

La Roma Appia Run non è solo una gara, ma un viaggio nel cuore della storia e della bellezza di Roma. Un evento pensato per atleti, famiglie e appassionati, dove la passione per la corsa si intreccia con l'emozione di calpestare una delle strade più antiche e affascinanti del mondo. Sul piano organizzativo, si consolida la partnership con il circuito FollowYourPassion, mentre ACSI è pronta a lanciare l'ACSI Roma Cup, un nuovo circuito che comprenderà 10 gare tra Roma e il Lazio, rafforzando ulteriormente il legame tra sport, territorio e promozione della corsa su strada.