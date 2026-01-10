Tennis, per Sabalenka ancora una finale a Brisbane: "E' speciale"

Aryna Sabalenka giocherà la terza finale consecutiva a Brisbane. La n.1 del tennis mondiale, vestita con i colori dell'Australia, al Queensland Tennis Centre ha battuto in semifinale 6-3 6-4 la ceca Karolina Muchova, numero 20 del mondo, che aveva eliminato a sorpresa Elena Rybakina nei quarti. Ora per il titolo Sabalenka affronterà l'ucraina Marta Kostyuk, numero 26 WTA, che ha battuto 6-3 6-0 la statunitense Jessica Pegula, numero 6. "È davvero speciale - ha detto Sabalenka, che a Brisbane è stata sconfitta in finale proprio da Rybakina nel 2024 e vinto il titolo l'anno scorso -. Cerco sempre di restare concentrata sul presente. Ho lavorato duramente e ogni partita contro di lei è solo un'altra opportunità per vincere". Domenica la bielorussa cercherà di conquistare il sesto titolo in 13 finali nei WTA 500, il 19mo complessivo in carriera nel circuito maggiore.