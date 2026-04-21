Tennis, Paolini: "Devo restare positiva, a Madrid per dare il meglio"

Il momento clou di questa parte di stagione saranno inevitabilmente gli Internazionali BNL d'Italia. Al Foro Italico, infatti, nel 2025 Paolini ha firmato il primo successo italiano nella storia del torneo in singolare femminile dal 1985 e completato il secondo trionfo consecutivo in doppio femminile con Sara Errani, eguagliando così il record di successi di fila in questa specialità. "Sono ricordi incredibili per me. Vincere il torneo di casa è sempre qualcosa di grande per un giocatore, per un atleta. Io andavo a Roma a vedere il torneo, a chiedere autografi, quindi è stato fantastico l'anno scorso. Mi sono goduta davvero quelle due settimane", ha detto. Paolini ha riconosciuto anche l'importanza del doppio con Sara Errani, con cui ha condiviso anche l'emozione dell'oro olimpico a Parigi 2024, il primo nella storia del tennis italiano, il trionfo al Roland Garros nel 2025 e due partecipazioni consecutive alle WTA Finals. Non a caso, ha voluto Errani accanto anche come componente del suo team. "Penso che quando abbiamo iniziato a giocare il doppio insieme, ho cominciato a giocare meglio anche in singolare -ha spiegato -. Il doppio mi ha aiutata. Cercavo di parlare con lei di tennis, di capire cosa pensasse del mio gioco, e penso di aver aggiunto qualcosa al mio tennis anche grazie a lei. Ora stiamo lavorando insieme e vedremo cosa porterà".