Basket, Mondiali donne: sorteggiato il girone dell'Italia, ci sono gli Usa

21 Apr 2026 - 18:52

Sorteggiati i gironi della fase finale dei Mondiali 2026 di basket femminili che si svolgeranno in Germania dal 4 al 13 settembre prossimo. Le Azzurre, in base al Fiba World Ranking Women, posizionate in fascia 3 insieme a Porto Rico, Giappone e Corea del Sud, sono state inserite nel girone D con Usa, Cina e Rep. Ceca Nel girone A Giappone, Spagna, Germania e Mali, nel girone B Nigeria, Francia, Corea e Ungheria, nel girone C Belgio, Australia, Porto Rico e Turchia. Al termine della prima fase, le vincenti dei 4 gironi accedono ai quarti di finale, mentre seconde e terze spareggiano. Le quarte sono invece eliminate.

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