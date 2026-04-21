Ciclismo, Tour of the Alps: Giulio Pellizzari conquista la seconda tappa

Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe) ha vinto la seconda tappa del Tour of the Alps, 147 chilometri da Tels a Val Martello. Il 22enne marchigiano ha superato in uno sprint ristretto l'olandese Thymen Arensman (Ineos Grenadiers) e Mattia Gaffuri (Team Picnic–PostNL)

Proprio Gaffuri è stato uno dei protagonisti di giornata. Il lombardo faceva parte della fuga di sette uomini che si era formata dopo otto chilometri ed è rimasto in testa in solitaria fino ai -2 dall'arrivo. Sulle rampe finali della salita di Val Martello è stato raggiunto prima da Pellizzari e poi dal terzetto formato da Arensman, Egan Bernal (Ineos Grenadiers) e dal talento azzurro classe 2006 Lorenzo Finn (Red Bull-Bora-Hansgrohe), quarto al traguardo. Pellizzari ha dedicato la vittoria a Stefano Casagranda, ex ciclista e padre della fidanzata Andrea, scomparso a ottobre 2025. L'azzurro è ora in testa alla classifica generale con un vantaggio di quattro secondi su Arensman e sei su Gaffuri.

Domani la terza tappa porterà i corridori da Laces ad Arco: con i suoi 174 chilometri sarà la frazione più lunga di quest'edizione del Tour of the Alps.