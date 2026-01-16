Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Tennis, Navarro nel team di Asics

16 Gen 2026 - 14:05
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

ASICS ha annunciato una partnership pluriennale con Emma Navarro, tennista professionista statunitense e numero 15 del mondo, che indosserà le calzature da tennis ASICS. Navarro indosserà le nuove SOLUTION SPEED FF 4, scarpe da tennis dotate di tecnologia avanzata, che garantiscono velocità con ammortizzazione e agilità in campo. Sono progettate per giocatori che prediligono la velocità, perfettamente in linea con il suo stile di gioco. Emma Navarro si è affermata come una delle stelle emergenti del tennis femminile, raggiungendo la top 10 nel 2024, il suo miglior ranking in carriera, grazie a una stagione di svolta che l’ha vista arrivare in semifinale sia a Wimbledon sia agli US Open. Dopo aver giocato a livello universitario prima di diventare professionista, Navarro ha conquistato il suo primo titolo importante nel 2024 e ha ottenuto vittorie significative contro giocatrici di alto livello, comprese ex numero 1 del mondo. Con prestazioni costanti nei tornei del circuito e nei principali eventi, ha rapidamente scalato le classifiche mondiali Mitsuyuki Tominaga, Presidente e COO di ASICS, ha dichiarato: "Siamo davvero orgogliosi di accogliere Emma Navarro nel nostro roster globale di atleti. Emma è all’apice della sua forma e ha davanti a sé un futuro ricco di opportunità. Non vediamo l’ora di sostenerla durante questa stagione e negli anni a venire, accompagnandola nel suo percorso di successo”.

Emma Navarro, atleta ASICS e tennista professionista, ha commentato: "Non vedo l’ora che inizi la nuova stagione di tennis e sono davvero entusiasta di aver stretto questa partnership con ASICS. Le SOLUTION SPEED FF 4 sostengono al meglio il mio gioco e avere le scarpe giuste mi dà la fiducia per esprimere tutto il mio potenziale in campo. Il tennis e lo sport sono sempre stati una parte fondamentale della mia vita, e adoro il modo in cui ASICS si ispira alla convinzione che il movimento abbia il potere di elevare la mente. Questa partnership si allinea perfettamente sia con il mio stile di gioco sia con i miei valori".

Navarro indosserà le SOLUTION SPEED FF 4 durante la stagione 2026 e negli anni a venire, come parte della partnership pluriennale.

Ultimi video

00:30
Dan Peterson uno di noi

Dan Peterson uno di noi

00:53
DICH FRANZONI SU VITTORIA DICH

Franzoni: "Contento per la vittoria ma sto con i piedi per terra"

01:30
Sinner l'australiano

Sinner l'australiano

00:53
sailgp

A Perth la spettacolare sfida tra aereo e barca a vela

01:16
Sorteggi Australian Open

Sorteggi Australian Open

02:55
DICH MALAGò su polemiche santagiulia, tedofori, biglietti 14/1 DICH

Malagò: "Tedofori? Domani ci saranno chiarimenti"

01:42
DICH TORTU SU OLIMPIADE/TEDOFORO 14/1 DICH

Tortu oltre le polemiche: "Felice di fare il tedoforo"

00:48
pool

Il futuro dello sci a Carezza con le Prove Libere Retail by Pool Sci Italia

01:35
Le zebre nel sociale

Le zebre nel sociale

01:47
Ranking, Musetti numero 5

Ranking, Musetti numero 5

02:01
Perugia scatta in testa

Perugia scatta in testa

00:52
MCH ARRIVO A MELBOURNE SINNER E ALCARAZ MCH

Sinner e Alcaraz arrivano insieme a Melbourne

00:59
MCH ALLENAMENTO MELBOURNE SINNER 11/1 MCH

Sinner, via alla missione AusOpen: primo allenamento a Melbourne

01:36
MCH ALLENAMENTO ALCARAZ MELBOURNE 11/1 MCH

Alcaraz, primo allenamento in vista degli Australian Open

01:08
Alcaraz-Sinner show

Alcaraz-Sinner show

00:30
Dan Peterson uno di noi

Dan Peterson uno di noi

I più visti di Altri Sport

MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

MCH ALLENAMENTO MELBOURNE SINNER 11/1 MCH

Sinner, via alla missione AusOpen: primo allenamento a Melbourne

Ranking, Musetti numero 5

Ranking, Musetti numero 5

MCH ARRIVO A MELBOURNE SINNER E ALCARAZ MCH

Sinner e Alcaraz arrivano insieme a Melbourne

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

DICH MALAGò su polemiche santagiulia, tedofori, biglietti 14/1 DICH

Malagò: "Tedofori? Domani ci saranno chiarimenti"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
17:30
Milano Cortina: fiamma delle Paralimpiadi da Stoke Mandeville a Verona
16:35
Basket, la Dinamo cerca il riscatto in campionato contro il Napoli
15:44
Snowboard, CdM: quattro azzurri centrano qualificazione fase finale Sbx di Dongbeiya
14:42
Milano Cortina -22, Malagò: "Verona link tra mondo olimpico e paralimpico"
14:24
Tennis, Sinner batte Auger-Auliassime in esibizione a Melbourne