Tennis, Navarro nel team di Asics

ASICS ha annunciato una partnership pluriennale con Emma Navarro, tennista professionista statunitense e numero 15 del mondo, che indosserà le calzature da tennis ASICS. Navarro indosserà le nuove SOLUTION SPEED FF 4, scarpe da tennis dotate di tecnologia avanzata, che garantiscono velocità con ammortizzazione e agilità in campo. Sono progettate per giocatori che prediligono la velocità, perfettamente in linea con il suo stile di gioco. Emma Navarro si è affermata come una delle stelle emergenti del tennis femminile, raggiungendo la top 10 nel 2024, il suo miglior ranking in carriera, grazie a una stagione di svolta che l’ha vista arrivare in semifinale sia a Wimbledon sia agli US Open. Dopo aver giocato a livello universitario prima di diventare professionista, Navarro ha conquistato il suo primo titolo importante nel 2024 e ha ottenuto vittorie significative contro giocatrici di alto livello, comprese ex numero 1 del mondo. Con prestazioni costanti nei tornei del circuito e nei principali eventi, ha rapidamente scalato le classifiche mondiali Mitsuyuki Tominaga, Presidente e COO di ASICS, ha dichiarato: "Siamo davvero orgogliosi di accogliere Emma Navarro nel nostro roster globale di atleti. Emma è all’apice della sua forma e ha davanti a sé un futuro ricco di opportunità. Non vediamo l’ora di sostenerla durante questa stagione e negli anni a venire, accompagnandola nel suo percorso di successo”.