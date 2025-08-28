Tennis, Musetti: "Ho giocato ottima partita"

Logo SportMediaset
28 Ago 2025 - 19:39

"Ho giocato una partita intensa perché contro David (Goffin, ndr) non sai mai come può svilupparsi un match e lui è stato molto solido": così, a fine match, Lorenzo Musetti commenta la vittoria contro David Goffin agli Us Open. "Io ho giocato un'ottima partita - ha aggiunto il tennista toscano che ha raggiunto il terzo turno dello slam newyorkese - specialmente nel terzo set quando lui ha iniziato forte, e sono molto contento. Oggi sono stato più aggressivo, è un aspetto su cui stiamo lavorando molto specialmente su questa superficie, e così il dritto, un'arma che oggi ho utilizzato molto bene". 

