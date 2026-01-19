Logo SportMediaset

MotoGp, Bagnaia: "2026 importante per me, non vedo l'ora di iniziare"

19 Gen 2026 - 13:05

"Mi lascio alle spalle un anno impegnativo, ma che ha lasciato tanti insegnamenti e fatto crescere ancora di più la mia voglia di tornare in pista il prima possibile con la nuova Desmosedici GP. È stato importante andare fino in fondo, senza mollare, affrontare ogni situazione e fare tesoro di ogni esperienza". Così Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo Team, in vista della stagione 2026. "La stagione 2026 avrà un valore particolare: una nuova opportunità per dimostrare tutto il nostro potenziale nell'anno di celebrazione del centenario di Ducati e con una livrea davvero d'impatto. Non posso che contare le ore che mi separano dal primo test, sono davvero contento di ritrovare tutto il Ducati Lenovo Team e di tornare al lavoro con la squadra per essere tra i protagonisti e divertirci", ha aggiunto. 

