Milano Cortina: De Sica tedoforo e Boldi no. Malagò: "Imbarazzante, si commenta da solo"

19 Gen 2026 - 13:52

"Come commento la vicenda Boldi? Imbarazzante, mi dispiace sotto tutti i punti di vista. Che ci possiamo fare? Persone che hanno fatto il cinema e lo spettacolo, come Christian De Sica ha fatto il tedoforo a Roma, ci stava che tra 20 giorni avrebbe potuto farlo anche lui, visto che c'è una sua popolarità importante. Ma ha detto una cosa che si commenta da sola". Così Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano-Cortina, a margine del rapporto 'Oltre il traguardo: la legacy di competenze di Milano-Cortina 2026' redatto da Ranstad Italia, sulla vicenda del comico Boldi, rimosso dalla lista dei tedofori della staffetta olimpica per aver espresso opinioni giudicate incompatibili con i valori del Movimento Olimpico.

15:08
Spagna, Nadal: "Condoglianze a famiglie e ad amici delle vittime nella tragedia di Adamuz"
14:05
MotoGp, Marquez: "Primo obiettivo tornare in pista, confermarsi sarà difficile"
13:52
Milano Cortina: De Sica tedoforo e Boldi no. Malagò: "Imbarazzante, si commenta da solo"
13:05
MotoGp, Bagnaia: "2026 importante per me, non vedo l'ora di iniziare"
12:19
Tennis, Maestrelli avanza agli Australian Open