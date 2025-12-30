Tennis, Musetti: "Con Perlas mi rimetto in gioco, voglio partire a razzo"

Reduce da una stagione che lo ha consacrato nel gotha del tennis mondiale, Lorenzo Musetti riparte verso il 2026 "con la voglia di rimettersi in gioco e con la convinzione che sia stata una off season di cambiamenti. Perlas aiuterà me e Simone a sviluppare i lati migliorabili del nostro lavoro. Ci siamo occupati di tecnica ma anche di nutrizione e fisico. Avevo l'esigenza di prendere del tempo per me stesso, uno dei motivi per cui ho rinunciato alla Davis". Queste le parole del tennista carrarino nel corso di una intervista al Corriere della Sera, in cui rivela che sta lavorando anche per capire "la ragione degli infortuni, per esempio. Ho fatto visite, analisi, indagini: ora ho più chiari i miei parametri e i miei limiti, poi certo la palla la devi sempre buttare di là". Sull'ingresso di Jose Perlas nel suo staff ha ancora detto: "José ha portato tutti i suoi giocatori al best ranking, aprendo orizzonti su qualsiasi superficie. Certo è spagnolo, cresciuto sulla terra, ma è una persona di grande esperienza. La fase iniziale è stata tra noi due: ci siamo parlati a lungo, e le idee combaciavano. Speriamo non serva troppo per metabolizzare il cambiamento". "A questo livello, solo con il talento non vai da nessuna parte. Convivo con un dilemma, dentro di me: se fossi meno talentuoso ma con un altro carattere, cosa sarei diventato? Poi penso che sia meglio avere il mio talento e darmi da fare per migliorare il carattere. So che, se voglio fare il salto di qualità definitivo, devo lavorare sull'atteggiamento", ha detto.