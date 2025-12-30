Logo SportMediaset

Milano Cortina, Fiamma olimpica oggi in Salento per la 23° tappa

30 Dic 2025 - 13:22

Parte da Nardò la 23/a giornata del viaggio della Fiamma olimpica di Milano Cortina 2026. Il percorso prevede passaggi anche da Gallipoli, Presicce-Acquarica, Maglie, fino all'arrivo a Lecce dove dalle 17 si terrà la City celebration in piazza Angelo Rizzo. Si tratta di un evento aperto al pubblico che accoglierà l'arrivo della Fiamma con musica, intrattenimento e attività dedicate all'intera comunità. In qualità di 'Presenting Partner' del Viaggio della Fiamma Olimpica, Coca-Cola, si legge in una nota, "continua a portare nelle città italiane un programma ricco di contenuti che unisce sport, musica e condivisione, trasformando l'attesa dei Giochi Olimpici in un'esperienza collettiva". "Il viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 è un percorso - ha dichiarato il general manager Olympic and Paralympic Winter Games Milano Cortina 2026 di Coca-Cola, Luca Santandrea - che parla di connessione reale: unisce storie, territori e persone, trasformando l'attesa dei Giochi Olimpici in un'esperienza che appartiene a tutti. Uno straordinario viaggio per far vivere all'intero Paese i valori olimpici". Il viaggio della Fiamma olimpica ieri ha toccato Taranto come approdo finale della 22esima tappa. Tra i tedofori Stefano Guerrera, content creator che si occupa di divulgazione culturale in chiave umoristica e che promuove valori come inclusività, creatività e positività attraverso i suoi contenuti. "Sembrerà scontato e ridondante ma è stato un onore per me, soprattutto perché ho avuto la possibilità di farlo a Taranto, città che viene spesso dimenticata o purtroppo ricordata per motivi non belli. Taranto - ha dichiarato Guerrera - però è tante cose ed è un'eccellenza sia per il cuore che per la storia. La Fiamma olimpica dopotutto non è solo simbolo dello sport ma un segno di unione e orgoglio perché anche da qui, dal cuore del mediterraneo, si può toccare il mondo".

