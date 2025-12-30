Pallanuoto: anche Conte in tribuna a Napoli per test Italia-Montenegro

L'Italia della pallanuoto saluta Napoli e il suo pubblico con una vittoria bella e convincente con il Montenegro. Finisce 15-12 per gli azzurri, sempre avanti nel punteggio. A vedere la partita c'è anche il tecnico del Napoli campione d'Italia, ed ex cittì azzurro, Antonio Conte con la famiglia. Conte è grande amico del ct azzurro Sandro Campagna. Prima dell'inizio della partita gli sono stati consegnati dal commissario tecnico del Settebello Alessandro Campagna e dal consigliere federale nazionale e direttore tecnico del Centro Federale 'Felice Scandone' Luca Piscopo la maglia della nazionale di pallanuoto e il pallone firmato da tutti i giocatori.