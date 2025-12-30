Rugby: Benetton ingaggia mediano italo-argentino Farias

Il Benetton Rugby annuncia l'ingaggio del mediano di apertura italo-argentino Nicolas Roger Farias, che si unirà al gruppo da subito. Roger Farias ha firmato un contratto che lo lega ai Leoni fino al 30 giugno 2026, con opzione per le successive due stagioni sportive. Nato l'11 gennaio 2000 a Santiago del Estero, in Argentina, ma in possesso di passaporto italiano, Farias rappresenta una figura di grande interesse nel panorama rugbistico internazionale, capace di coniugare creatività sudamericana e disciplina tattica europea. "Sono molto felice e grato per l'opportunità di entrare a far parte del Benetton Rugby. È un grande club con un progetto sportivo solido. Non vedo l'ora di conoscere i miei nuovi compagni e iniziare a lavorare insieme a loro. Arrivo molto motivato, pronto a lavorare duramente, continuare a crescere e dare il massimo per contribuire alla squadra sia dentro che fuori dal campo" racconta il neoacquisto Roger Farias.
"L'inserimento in rosa di Roger Farias risponde a una nostra esigenza precisa: avevamo bisogno di un profilo pronto fin da subito che prendesse il posto lasciato vacante dopo la partenza di Albornoz. Nicolas è un giocatore che nell'ultima estate ha fatto parte della selezione dei Pumas e che ha già avuto l'opportunità di scendere in campo a livello internazionale, un'esperienza che rappresenta un valore aggiunto importante per il nostro gruppo. Siamo convinti che saprà integrarsi rapidamente nei nostri meccanismi, ritagliandosi il proprio spazio e fornendo un contributo significativo alla squadra", ha commentato il presidente Antonio Pavanello.