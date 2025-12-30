Rugby: Benetton ingaggia mediano italo-argentino Farias

"L'inserimento in rosa di Roger Farias risponde a una nostra esigenza precisa: avevamo bisogno di un profilo pronto fin da subito che prendesse il posto lasciato vacante dopo la partenza di Albornoz. Nicolas è un giocatore che nell'ultima estate ha fatto parte della selezione dei Pumas e che ha già avuto l'opportunità di scendere in campo a livello internazionale, un'esperienza che rappresenta un valore aggiunto importante per il nostro gruppo. Siamo convinti che saprà integrarsi rapidamente nei nostri meccanismi, ritagliandosi il proprio spazio e fornendo un contributo significativo alla squadra", ha commentato il presidente Antonio Pavanello.