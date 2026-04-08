Masters Montecarlo, Cobolli out al 2° turno contro Blockx. L'italiano infuriato con l'arbitro

08 Apr 2026 - 19:21
© Getty Images

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Niente da fare contro il belga Alexander Blockx per Flavio Cobolli. Il classe 2002 romano ha perso in due set, 6-3, 6-3, nel secondo turno dell'Atp Masters 1000 di Montecarlo contro il nativo di Anversa.

L'italiano ha chiuso il match infuriato con l'arbitro di sedia, dopo che nei punti conclusivi del secondo set il giudice ha permesso la battuta all'avversario nonostante il pubblico fosse rumoroso e stesse disturbando. 

Cobolli non riesce a confermare il risultato del 2025, quando aveva raggiunto gli ottavi di finale e fu sconfitto dal francese Fils. Esce sconfitto dal 21enne, numero 91 della classifica Atp e proveniente dalle qualificazioni. 

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