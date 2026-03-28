Tennis, Miami: Sara Errani e Jasmine Paolini in finale nel doppio

28 Mar 2026 - 08:14
© Getty Images

© Getty Images

Sara Errani e Jasmine Paolini centrano la loro prima finale al "Miami Open", quarto Wta 1000 stagionale. Le due azzurre (entrambe al n. 5 del ranking di specialità), prime favorite del seeding, vincono in semifinale per ritiro contro la coppia formata dalla belga Elise Mertens e dalla cinese Shuai Zhang. Paolini ed Errani giocano appena tre game quando la Mertens accusa problemi al petto e chiede l'assistenza medica. In finale Errani e Paolini sfideranno la coppia numero due del tabellone formata dalla ceca Katerina Siniakova e dalla statunitense Taylor Townsend (n.2 e n. 7 in doppio) che in semifinale hanno sconfitto in rimonta per 4-6 6-4 10-3 la canadese Gabriela Dabrowski e la brasiliana Luisa Stefani (n.3 e n.10).

Leggi anche

Sinner batte Zverev in due set, è in finale a Miami contro Lehecka

Sinner 'vede' il Sunshine Double di... Federer: "Lehecka giocherà più libero di me"

I giornali sportivi: sabato 28 marzo 2026

1 di 20
© sportmediaset
© sportmediaset
© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

Ultimi video

01:16
DICH BATTOCLETTI TORUN 21/3 DICH

Battocletti: "Ho finito da poco il Ramadan, fino a una settimana fa ero in dubbio"

01:06
DICH SINNER MIAMI POST ZVEREV DICH

Sinner: "Una partita di altissimo livello, il pubblico di Miami mi ha dato tanto"

01:27
MCH SINNER BATTE ZVEREV, FINALISTA A MIAMI MCH

Sinner batte Zverev: in finale a Miami per il Sunshine Double

00:24
DICH SINNER POST TIAFOE PER TG 26/3 DICH

Sinner: "Contento di come ho giocato, bene il servizio"

01:11
Sinner attende Tiafoe

Sinner attende Tiafoe

01:36
Sinner vince ancora

Sinner vince ancora

00:44
DICH SINNER DA MIAMI DICH

Sinner: "Serve essere molto concentrati"

01:56
MCH SINNER BATTE MICHELSEN A MIAMI MCH

Sinner-Michelsen, che battaglia a Miami: gli highlights del match

01:15
SRV BOXE LORENZO BERLUSCONI VS KASEMI - KOMBAT FIGHTER SANREMO 2026 22/03

Lorenzo Berlusconi vince ancora a Sanremo: terzo successo di fila nella boxe federale

01:32
5 medaglie mondiali

5 medaglie mondiali

01:58
Volley, i playoff

Volley, i playoff

01:18
Alcaraz fuori a sorpresa

Alcaraz fuori a sorpresa

02:33
DICH FURLANI DALLA POLONIA 22/3 DICH

Furlani: "Argento difficile dopo una nottataccia così, in un lago di vomito"

01:22
DICH IAPICHINO TORUN 22/3 DICH

Iapichino: "Ho fatto una delle mie Larissate...poi ho rimediato""

03:06
DICH DOSSO TORUN 21/3 DICH

Dosso: "Ho saputo aspettare, dopo un bronzo e un argento questo oro lo dedico al mio coach"

01:16
DICH BATTOCLETTI TORUN 21/3 DICH

Battocletti: "Ho finito da poco il Ramadan, fino a una settimana fa ero in dubbio"

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER DA MIAMI DICH

Sinner: "Serve essere molto concentrati"

MCH SINNER BATTE MICHELSEN A MIAMI MCH

Sinner-Michelsen, che battaglia a Miami: gli highlights del match

DICH SINNER POST TIAFOE PER TG 26/3 DICH

Sinner: "Contento di come ho giocato, bene il servizio"

MCH CADUTA MILANO SANREMO DONNE MCH

Milano-Sanremo donne: Debora Silvestri vola giù dal parapetto

Alcaraz fuori a sorpresa

Alcaraz fuori a sorpresa

Berrettini non perdona

Berrettini non perdona

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
Frederic Vasseur
10:05
Formula 1, Vasseur: "Da Miami inizia un altro campionato"
09:22
Ferrari, Leclerc: "Frustrante perdere sul dritto, difficile lottare con la Mercedes"
09:04
Formula 1, Antonelli: "La pole qui a Suzuka? Ottime sensazioni, ora concentrato sulla gara"
08:57
Alonso, bordate a Hamilton e Verstappen: "Da 20 anni con una macchina che non è top4, altri esplodono..."
08:14
Tennis, Miami: Sara Errani e Jasmine Paolini in finale nel doppio