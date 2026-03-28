Tennis, Miami: Sara Errani e Jasmine Paolini in finale nel doppio

Sara Errani e Jasmine Paolini centrano la loro prima finale al "Miami Open", quarto Wta 1000 stagionale. Le due azzurre (entrambe al n. 5 del ranking di specialità), prime favorite del seeding, vincono in semifinale per ritiro contro la coppia formata dalla belga Elise Mertens e dalla cinese Shuai Zhang. Paolini ed Errani giocano appena tre game quando la Mertens accusa problemi al petto e chiede l'assistenza medica. In finale Errani e Paolini sfideranno la coppia numero due del tabellone formata dalla ceca Katerina Siniakova e dalla statunitense Taylor Townsend (n.2 e n. 7 in doppio) che in semifinale hanno sconfitto in rimonta per 4-6 6-4 10-3 la canadese Gabriela Dabrowski e la brasiliana Luisa Stefani (n.3 e n.10).