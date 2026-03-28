Ferrari, Leclerc: "Frustrante perdere sul dritto, difficile lottare con la Mercedes"

28 Mar 2026 - 09:22
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Charles Leclerc non è soddisfatto del quarto posto nelle qualifiche del GP del Giappone: "Il giro non è stato perfetto - ha dichiarato a caldo il pilota Ferrari - ma onestamente ne sono molto contento. Ho perso tantissimo tempo, soprattutto sul rettilineo rispetto a me stesso, ed è qualcosa di davvero frustrante. Quando entri in macchina sai che può succedere, e quando succede la reazione è quella di dare pugni sul volante. Essendo un rettilineo lungo, rischi anche di fare danni… ma al di là di questo è una situazione molto frustrante. Noi piloti possiamo fare tante cose in macchina, ma quando sei al 100% dell’acceleratore in rettilineo non puoi fare molto. E vedere che il tempo lo perdi proprio lì, metro dopo metro, rende tutto ancora più difficile da accettare. In Q3 non so esattamente cosa sia successo, ma purtroppo ho perso parecchio tempo tra curva 14 e curva 16. A parte questo, però, è stato un buon giro. Ho avuto un momento un po' delicato alla curva 8, ma il tratto 8-9 è stato molto buono e lì ho cercato di spingere il più possibile, riuscendoci abbastanza bene. Essere quarto mi lascia un po’ di delusione: pensavo di poter essere in una situazione migliore, almeno rispetto alla McLaren. Con la Mercedes, invece, credo che sarà difficile lottare”.

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