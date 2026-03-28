Formula 1, Antonelli: "La pole qui a Suzuka? Ottime sensazioni, ora concentrato sulla gara"

28 Mar 2026 - 09:04
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Si conclude con la pole position di Andrea Kimi Antonelli la qualifica del Gran Premio del Giappone 2026, terzo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Sukuza, il pilota italiano ha nuovamente stupito tutti, firmando il crono di 1'28"778 e rifilando distacchi importanti a tutti gli avversari. Si tratta della seconda pole consecutiva per il bolognese dopo quella ottenuta in Cina. "Sono molto contento di questa sessione - ha detto a caldo - è stata pulita e buona. Mi sono sentito molto bene in macchina. Ogni tentativo continuavo a migliorare. L'ultimo giro è stato un peccato avere un bloccaggio in curva 11 ma è stato comunque un buon giro. Ora mi concentro su domani. In Giappone i fan sono incredibili. Correre su una pista così storica è incredibile".

"Sono un pochino più tranquillo ma avrò comunque le farfalle allo stomaco. Domani speriamo di essere primi in curva 1 e di fare un buon passo. Cosa è cambiato dopo la vittoria in Cina? Sicuramente ho appreso qualcosa sulla partenza. In Cina non avevo fatto una partenza decente fino quel punto. La pole di oggi è stata più bella di quella conquistata in Cina perché mi sono sentito meglio in macchina. C'è ancora da migliorare ma siamo sulla strada giusta".

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