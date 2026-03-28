Formula 1, Antonelli: "La pole qui a Suzuka? Ottime sensazioni, ora concentrato sulla gara"

Si conclude con la pole position di Andrea Kimi Antonelli la qualifica del Gran Premio del Giappone 2026, terzo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Sukuza, il pilota italiano ha nuovamente stupito tutti, firmando il crono di 1'28"778 e rifilando distacchi importanti a tutti gli avversari. Si tratta della seconda pole consecutiva per il bolognese dopo quella ottenuta in Cina. "Sono molto contento di questa sessione - ha detto a caldo - è stata pulita e buona. Mi sono sentito molto bene in macchina. Ogni tentativo continuavo a migliorare. L'ultimo giro è stato un peccato avere un bloccaggio in curva 11 ma è stato comunque un buon giro. Ora mi concentro su domani. In Giappone i fan sono incredibili. Correre su una pista così storica è incredibile".