Tennis: la tesi della contaminazione via bacio non regge, 4 anni di squalifica per Oliveira

11 Ott 2025 - 14:47
© instagram

© instagram

Il tennista Gonçalo Oliveira, nato in Portogallo ma naturalizzato venezuelano è stato squalificato per 4 anni. Era stato incriminato da un controllo antidoping effettuato nel novembre 2024 in Messico, a Manzanillo, durante un torneo Challenger. I test effettuati hanno riscontrato la presenza di metanfetamina, sostanza proibita dal regolamento che comporta sospensione automatica. La tesi difensiva sostenuta da Oliveira - un contatto diretto e un bacio con una persona che aveva fatto uso della sostanza - è stata respinta per mancanza di fondamento e prove concrete.

