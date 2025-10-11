Tennis: la tesi della contaminazione via bacio non regge, 4 anni di squalifica per Oliveira

Il tennista Gonçalo Oliveira, nato in Portogallo ma naturalizzato venezuelano è stato squalificato per 4 anni. Era stato incriminato da un controllo antidoping effettuato nel novembre 2024 in Messico, a Manzanillo, durante un torneo Challenger. I test effettuati hanno riscontrato la presenza di metanfetamina, sostanza proibita dal regolamento che comporta sospensione automatica. La tesi difensiva sostenuta da Oliveira - un contatto diretto e un bacio con una persona che aveva fatto uso della sostanza - è stata respinta per mancanza di fondamento e prove concrete.