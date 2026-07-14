Tennis, l'argentino Bagnis squalificato 12 mesi per doping

Il tennista argentino Facundo Bagnis ha accettato una sospensione di 12 mesi nell'ambito delle norme antidoping del tennis. La sospensione terminerà il 17 ottobre 2026. Bagnis, 36 anni, mai andato oltre la posizione numero 55 nel ranking ATP raggiunta nel 2016, - si legge su Supertennis - è risultato positivo all'idroclorotiazide, un diuretico e agente mascherante incluso nella lista delle sostanze proibite della World Anti-Doping Agency (WADA), durante le qualificazioni degli US Open nell'agosto 2025. Come spiega l'International Tennis Integrity Agency, l'agenzia responsabile di far rispettare il Codice Mondiale Antidoping nel tennis, Bagnis ha optato per la sospensione provvisoria dal 18 ottobre 2025, durante il periodo dell'indagine, seppur non obbligatoria per questa sostanza.