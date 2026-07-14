Tennis, l'argentino Bagnis squalificato 12 mesi per doping

14 Lug 2026 - 14:26
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Il tennista argentino Facundo Bagnis ha accettato una sospensione di 12 mesi nell'ambito delle norme antidoping del tennis. La sospensione terminerà il 17 ottobre 2026. Bagnis, 36 anni, mai andato oltre la posizione numero 55 nel ranking ATP raggiunta nel 2016, - si legge su Supertennis - è risultato positivo all'idroclorotiazide, un diuretico e agente mascherante incluso nella lista delle sostanze proibite della World Anti-Doping Agency (WADA), durante le qualificazioni degli US Open nell'agosto 2025. Come spiega l'International Tennis Integrity Agency, l'agenzia responsabile di far rispettare il Codice Mondiale Antidoping nel tennis, Bagnis ha optato per la sospensione provvisoria dal 18 ottobre 2025, durante il periodo dell'indagine, seppur non obbligatoria per questa sostanza. 

Ultimi video

31:49
Titolo italiano pesi massimi, Carlesimo-Morejon: match integrale

Titolo italiano pesi massimi, Carlesimo-Morejon: match integrale

01:02

Falcons-Saints, il Ringraziamento della NFL su Canale 20

00:38
actuffi

Un tuffo da 20 metri per omaggiare il "Salto della Fede" di Assassin's Creed

00:18

Shaq fa il dj in Belgio: show tra il pubblico

01:12
Verso Sinner-Djokovic: "La differenza è in questo numero: 300' in campo"

Verso Sinner-Djokovic: "La differenza è in questo numero: 300' in campo"

01:39
DICH CERVELLI (BASEBALL) DICH

Cervelli: "Il sangue italiano è un orgoglio"

00:26
hypersail

Ferrari Hypersail vuole ridefinire la navigazione oceanica in modo green

50:59
Titolo italiano pesi medi, Faraoni-Rossetti: match integrale

Titolo italiano pesi medi, Faraoni-Rossetti: match integrale

53:39
Titolo Ebu Silver pesi gallo, Forte-Picardi: match integrale

Titolo Ebu Silver pesi gallo, Forte-Picardi: match integrale

01:32
Picardi: "Felice di aver affrontato un campione"

Picardi: "Felice di aver affrontato un campione"

01:10
Forte: "Siamo riusciti a tenere la cinta"

Forte: "Siamo riusciti a tenere la cinta"

02:03
Picardi lotta come un leone, ma il colpo improvviso di Forte lo mette k.o.

Picardi lotta come un leone, ma il colpo improvviso di Forte lo mette k.o.

01:17
"Se fate a mazzate, vengo a salvarti": il messaggio da brividi del maestro Foglia a Picardi

"Se fate a mazzate, vengo a salvarti": il messaggio da brividi del maestro Foglia a Picardi

01:00
Rossetti: "Tanti sacrifici e impegno per essere qui"

Rossetti: "Tanti sacrifici e impegno per essere qui"

00:37
"Tira fuori le p***e, devi solo attaccare": Faraoni, la carica del fratello Mattia dall'angolo

"Tira fuori le p***e, devi solo attaccare": Faraoni, la carica del fratello Mattia dall'angolo

31:49
Titolo italiano pesi massimi, Carlesimo-Morejon: match integrale

Titolo italiano pesi massimi, Carlesimo-Morejon: match integrale

I più visti di Altri Sport

Conor McGregor contro Max Hollway

Conor McGregor, ritorno horror: si fa male dopo 69" | Piange anche Drake

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

MCH SINNER FESTA VAGNOZZI E CAHILL MCH

Festa con agguato per Sinner. Lo scherzo di Vagnozzi e Cahill

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

actuffi

Un tuffo da 20 metri per omaggiare il "Salto della Fede" di Assassin's Creed

Esclusiva Binaghi

Binaghi: "Il tennis in chiaro su Mediaset la notizia più bella che c’è"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
14:26
Tennis, l'argentino Bagnis squalificato 12 mesi per doping
14:25
Tennis: Atp Bastad, Pellegrino agli ottavi di finale
14:15
Tour de France, Gregoire: "Correre con questo caldo fa male alla salute"
13:56
Tennis, Atp Bastad: Pellegrino agli ottavi di finale
13:14
Baket, Fip: giovedì a Roma il consiglio federale