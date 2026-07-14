Basket: Joonas Riismaa alla Dinamo Banco di Sardegna di Sassari

La Dinamo Banco di Sardegna ha ingaggiato Joonas Riismaa, ala estone classe 2002 reduce dall'esperienza in Serie A con la Bertram Derthona. Riismaa arriva a Sassari dopo un'annata chiusa con la finale di Coppa Italia e la partecipazione ai playoff Scudetto. Alto 196 centimetri, il giocatore ha costruito il proprio percorso in Italia dopo essere arrivato a 14 anni nel settore giovanile della Mens Sana Siena, proseguendo poi a Pistoia, dove ha completato la crescita fino all'esordio in Serie A2. Nel corso della carriera ha vestito anche le maglie di Brindisi e Cantù, contribuendo alla promozione dei brianzoli in Serie A. Parallelamente è diventato un punto fermo della Nazionale estone, con cui ha esordito nel 2022 partecipando anche all'ultimo Europeo. "Sassari è una grande piazza di basket, una società di cui ho sempre sentito parlare bene. Mi ha convinto anche il confronto con coach Luca Vitali e la sua idea di pallacanestro", ha dichiarato Riismaa. "Voglio mettere le mie qualità al servizio della squadra e contribuire al ritorno della Dinamo in Serie A".