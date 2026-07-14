Tennis: Atp Bastad, Pellegrino agli ottavi di finale

14 Lug 2026 - 14:25
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Per il secondo anno consecutivo, Andrea Pellegrino giocherà gli ottavi di finale al Nordea Open, torneo ATP 250 sulla terra rossa di Bastad, in Svezia, con un montepremi di € 612,620. Il tennista di Bisceglie (n.138 al mondo) ha superato brillantemente all'esordio il norvegese Nikolai Budkov Kjaer (n.118) col punteggio di 6-3, 6-2 nel primo scontro diretto tra i due. "Sono felice della mia intensità - ha detto ha fine match - l'esordio non è mai facile e non vedo l'ora di tornare in campo. Mi attende una partita difficile contro il n.1 del tabellone (Andrey Rublev), ma spero di fare meglio dello scorso anno, quando ho mancato cinque match point per andare ai quarti".

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