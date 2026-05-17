Volley: Ankara supera Varsavia e chiude la Champions al terzo posto

Ziraat Bankkart Ankara batte Ge Projekt Warszawa e chiude al terzo posto la final four della Champions League di pallavolo maschile. La squadra turca rimonta i polacchi e con il 3-2 finale (20-25, 25-23, 13-25, 25-23, 15-11) sale sul gradino più basso del podio all'Inalpi Arena di Torino. Ora l'attesa è tutta per Sir Sicoma Monini Perugia: la formazione del tecnico Lorenzetti affronterà Aluron Cmc Warta Zawiercie per conquistare il trofeo, si comincia alle 20.30.