Tennis Indian Wells: Berrettini al secondo turno, Bellucci subito fuori

Matteo Berrettini batte 4-6 7-5 7-5 il francese Adrian Mannarino e accede al secondo turno del torneo Masters 1000 di Indian Wells, dove trova il tedesco Alexander Zverev. Sul cemento californiano subito fuori invece Mattia Bellucci, ko per 7-6(7/5) 6-4 col canadese Gabriel Diallo. Jannik Sinner esordirà al secondo turno contro il ceco Dalibor Svrcina, Lorenzo Musetti con l'ungherese Marton Fucsovic e Flavio Cobolli con il serbo Miomir Kecmanovic. Stasera in campo Matteo Arnaldi e Francesco Maestrelli.