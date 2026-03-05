Tennis, Berrettini sconfigge anche i crampi: "Ho lottato duramente"

"Sono davvero fiero di me stesso. Ho lottato davvero duramente, fino all'ultimo punto". E' un esordio vincente, contro Mannarino e contro i crampi che ha fine match lo hanno tenuto a terra per cinque minuti, quello di Matteo Berrettini a Indian Wells. Il romano ha sconfitto il francese Mannarino in tre sert e due ore e tre quarti di partita, con una tenuta fisica che e' il dato per lui piu' confortante dopo i tanti problemi del passato recente e remoto. "All'inizio del terzo set, ho iniziato a sentire un po' di crampi - ha spiegato Berrettini - Da principio ero un po' sorpreso, ma poi mi sono ricordato che fino a tre giorni fa ero influenzato, quindi mi sono detto: 'Ok, è normale'. Ho cercato di adattarmi alla situazione. Non avevo iniziato bene la partita, lui invece sì, ma sono riuscito a farla girare". "In questo torneo - ha aggiunto - le condizioni cambiano tantissimo tra il giorno e la sera: una volta tramontato il sole sono riuscito a vedere anche un po' meglio. Sono contento perché sono riuscito a trovare la maniera di lottare: ho servito bene ed ho colpito bene la palla. Sono un po' stanco ma soddisfatto: ho messo in campo davvero tutto quello che avevo".