Nba: cadono i Knicks, Charlotte travolge Boston

05 Mar 2026 - 09:44

Nella notte dell'Nba gli Oklahoma city Thunder superano 103 a 100 i New York Knicks anche grazie ai 28 punti e 8 rimbalzi di Chet Holmgren. I Charlotte Hornets travolgono in trasferta (118 a 89) i Boston Celtics nonostante i 20 punti di Jaylen Brown. Agli Utah Jazz non bastano i 30 punti di Keyonte George per avere la meglio sui Philadelphia 76ers che prevalgono 106 a 102. Jrue Holiday, da parte sua, ne mette dentro 35 nel successo (122 a 114) dei suoi Portland Trail blazers sui Memphis Grizzlies. Vittoria larga (131 a 113) degli Atlanta Hawks sui Milwaukee Bucks, con il contributo da 20 punti di Jalen Johnson. Ambio successo, infine, dei Los Angeles Clippers sugli Indiana Pacers (130 a 107), con i 29 punti di Kawhi Leonard.

