Tennis: Auger-Aliassime vince torneo Atp Bruxelles e sfida Musetti per le Finals

Felix Auger-Aliassime vince a Bruxelles il terzo titolo del 2025 e lancia la sfida a Lorenzo Musetti per le Nitto ATP Finals. Il canadese ha sconfitto 7-6(2), 6-7(6), 6-2 il ceco Jiri Lehecka ed è diventato il secondo giocatore più titolato sul duro nel circuito ATP nel 2025 e il canadese con più trofei ATP insieme a Milos Raonic nell'era Open. Nella Race, la classifica basata sui migliori risultati stagionali che alla vigilia delle Nitto ATP Finals coinciderà con il ranking che invece si costruisce con i piazzamenti nelle ultime 52 settimane, Auger-Aliassime è nono. Ovvero oggi sarebbe il primo degli esclusi dalle Finals di Torino. Ma il suo distacco da Lorenzo Musetti, ottavo e dunque virtualmente ultimo dei qualificati al momento, si è ridotto a 330 punti.