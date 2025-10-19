F1: GP Usa ad Austin resta in calendario fino al 2034

La Formula 1 ha annunciato un'estensione di otto anni del Circuit of the Americas, di Austin, come sede del Gran Premio degli Stati Uniti fino al 2034. Il circuito del Texas è una delle sedi principali della F1 dal 2012 e un punto di riferimento fondamentale negli Stati Uniti per gli sport motoristici. L'annuncio è arrivato poche ore prima della gara di domenica. Il Circuit of the Americas è l'unico circuito di F1 costruito appositamente negli Stati Uniti. La serie di gare negli Usa si è ora ampliata per includere una tappa a Las Vegas e ha recentemente esteso il contratto con il Gran Premio di Miami fino al 2041.