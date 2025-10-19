Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Basket, Nba: Durant rinnova con Houston, altri 90 milioni fino al 2028

19 Ott 2025 - 18:34

Kevin Durant prolunga il contratto con i Rockets fino al 2028. Un'estensione di due anni da 90 milioni di dollari per il campione Nba che, arrivato a Houston da Phoenix lo scorso luglio, sarebbe diventato free agent al termine della stagione in arrivo. Ora diventa il nuovo recordman Nba per guadagni netti, con 598.2 milioni dal 2007 a oggi. Kevin Durant, che ha giocato con Seattle Supersonics, Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors, Brooklyn Nets e Phoenix Suns, avrebbe potuto ottenere un prolungamento da 120 milioni di dollari totali, ma optando per l'accordo appena firmato ha concesso a Houston una flessibilità maggiore sul mercato con l'obiettivo di vincere il titolo.

Ultimi video

01:32
DICH MAURIZIO ROSSINI TRENTO DICH

Rossini: "Milano? Avremo dei Giochi molto belli"

01:05
DICH MAURIZIO BORMOLINI DICH

Maurizio Bormolini: "L'importante è partire bene, fin dalla prima gara in Cina"

01:30
DICH FEDERICO PELLEGRINO DICH

Federico Pellegrino: "Avere l'Olimpiade sotto casa sarà un'occasione unica"

01:44
DICH FEDERICA BRIGNONE DICH

Federica Brignone: "Sono curiosa di vedere una gara, dal vivo o in televisione"

01:46
DICH DOROTHEA WIERER DICH

Dorothea Wierer: "La strada per le Olimpiadi è ancora lunga"

01:16
CLIP INAUGURAZIONE MILANO-CORTINA 2026 MCH

Milano-Cortina, svelati alcuni dettagli della cerimonia di apertura

00:44
DICH BALICH PRESENTAZIONE CERIMONIA 16/10 DICH

Milano-Cortina, Balich: "Mostreremo una bella Italia al Mondo"

00:15
DICH MALAGO PRESENTAZIONE CERIMONIA 16/10 DICH

Malagò: "Ci sarà anche un doveroso ricordo di Giorgio Armani"

01:26
3a giornata A1 femminile

3a giornata A1 femminile

00:59
arena

Arena celebra la comunità del nuoto con una nuova campagna

01:47
Stasera "This is me"

Stasera "This is me"

01:30
Dich francesco Crotti per sito

Crotti: "Che emozione, ho negli occhi mio padre e mia sorella"

01:20
A "This is me"

A "This is me"

01:30
Sinner vola in Arabia

Sinner vola in Arabia

01:23
Padel Tour a New York

EA7 World Legends Padel Tour: Candela e Pizarro show, New York sembra Roma

01:32
DICH MAURIZIO ROSSINI TRENTO DICH

Rossini: "Milano? Avremo dei Giochi molto belli"

I più visti di Altri Sport

CLIP INAUGURAZIONE MILANO-CORTINA 2026 MCH

Milano-Cortina, svelati alcuni dettagli della cerimonia di apertura

Sinner vola in Arabia

Sinner vola in Arabia

DICH BRIGNONE DA TRENTO DICH

Brignone: "Le mie condizioni stanno migliorando",

DICH MALAGO PRESENTAZIONE CERIMONIA 16/10 DICH

Malagò: "Ci sarà anche un doveroso ricordo di Giorgio Armani"

Il cordoglio di Elisabetta Canalis per Angelo Valente: "Scrivere eri è insopportabile"

Morto Angelo Valente, campione e maestro dei vip: il cordoglio della Canalis

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
19:46
Tennis: Auger-Aliassime vince torneo Atp Bruxelles e sfida Musetti per le Finals
19:15
F1: GP Usa ad Austin resta in calendario fino al 2034
19:03
Automobilismo: Mosca-Bennett vincono la GT Open 500 di Monza, titolo a Révész
18:34
Basket, Nba: Durant rinnova con Houston, altri 90 milioni fino al 2028
18:14
Basket, Serie A: Trento domina Tortona