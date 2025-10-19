Basket, Nba: Durant rinnova con Houston, altri 90 milioni fino al 2028

Kevin Durant prolunga il contratto con i Rockets fino al 2028. Un'estensione di due anni da 90 milioni di dollari per il campione Nba che, arrivato a Houston da Phoenix lo scorso luglio, sarebbe diventato free agent al termine della stagione in arrivo. Ora diventa il nuovo recordman Nba per guadagni netti, con 598.2 milioni dal 2007 a oggi. Kevin Durant, che ha giocato con Seattle Supersonics, Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors, Brooklyn Nets e Phoenix Suns, avrebbe potuto ottenere un prolungamento da 120 milioni di dollari totali, ma optando per l'accordo appena firmato ha concesso a Houston una flessibilità maggiore sul mercato con l'obiettivo di vincere il titolo.