Automobilismo: Mosca-Bennett vincono la GT Open 500 di Monza, titolo a Révész

Tommaso Mosca e il thailandese Carl Bennett al volante della Ferrari 296 GT3 di AF Corse hanno vinto la GT Open 500 ultima prova 2025 dell'International GT Open, disputata questo fine settimana all'Autodromo Nazionale Monza. A conquistare il titolo assoluto è stato l'ungherese Levente Révész, alla sua prima stagione in GT3, secondo con la Mercedes AMG GT3 EVO di Team Motopark condivisa col tedesco Maximilian Götz. I due (nella foto sopra durante i festeggiamenti prima del podio) hanno tagliato il traguardo con un distacco di 7"805 dopo 87 giri e 2h42'29.725 di corsa (media 186 km/h). Sul terzo gradino del podio i britannici Tom Lebbon e Tom Emson (Ferrari 296 GT3, Elite Motorsport with Entire Race Engineering) che avevano guidato per le prime 22 tornate. Il loro distacco dai vincitori è stato di 9 secondi e 643. Per Mosca e Bennett si è trattato della quarta vittoria stagionale, cosa che ha permesso loro di conquistare la seconda piazza nel campionato.