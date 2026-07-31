Tennis: Garbin convoca Paolini ed Errani per le Billie Jean King Cup Finals in Cina

31 Lug 2026 - 12:25
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani, Tyra Caterina Grant e, ovviamente, Jasmine Paolini: sono le tenniste convocate da Tathiana Garbin per le Billie Jean King Cup Finals 2026, in programma a Shenzhen dal 22 al 27 settembre. L'Italia cercherà di conquistare il terzo successo consecutivo, dopo il trionfo di Malaga nel 2024 (finale vinta sulla Slovacchia) e quello dello scorso anno a Shenzhen contro gli Stati Uniti. "Torniamo a Shenzhen da campionesse in carica. La pressione ci sarà, com'è naturale che sia, ma non la viviamo come un peso", dice Garbin L'Italia debutterà contro le padrone di casa della Cina giovedì 24 settembre alle 11:00 ora italiana. In caso di successo, la semifinale è in programma sabato 26, la finale domenica 27, sempre alle 11:00.

Ultimi video

01:32
Picardi: "Felice di aver affrontato un campione"

Picardi: "Felice di aver affrontato un campione"

00:43
MCH BASEBALL CACCIA ALLO SCOIATTOLO 28/7 MCH

Altro che baseball: Tigres e Orioles fanno partire la caccia allo scoiattolo!

00:33
MCH BASEBALL FUORICAMPO DELLA MAZZA 28/7 MCH

Baseball americano ai confini della realtà: il fuori campo è della mazza!

01:16
Sioli e Inzoli, che salti

Sioli e Inzoli, che salti

00:24
13 MCH BERRETTINI E PEGGY GOU IBIZA DC10 21/07 MCH

Berrettini scatenato a Ibiza in consolle con Peggy Gou

01:33
MCH CAMILLA MORONI BRONZO EUROPEI BOULDER MCH

Europei arrampicata: Camilla Moroni conquista il bronzo a Barcellona

01:05
DICH DOUALLA RECORD EUROPEO DICH

Doualla da record: "Ho fatto due volte i 100 metri per correre dalla mia famiglia"

01:02

Falcons-Saints, il Ringraziamento della NFL su Canale 20

00:38
actuffi

Un tuffo da 20 metri per omaggiare il "Salto della Fede" di Assassin's Creed

00:18

Shaq fa il dj in Belgio: show tra il pubblico

01:12
Verso Sinner-Djokovic: "La differenza è in questo numero: 300' in campo"

Verso Sinner-Djokovic: "La differenza è in questo numero: 300' in campo"

01:39
DICH CERVELLI (BASEBALL) DICH

Cervelli: "Il sangue italiano è un orgoglio"

00:26
hypersail

Ferrari Hypersail vuole ridefinire la navigazione oceanica in modo green

50:59
Titolo italiano pesi medi, Faraoni-Rossetti: match integrale

Titolo italiano pesi medi, Faraoni-Rossetti: match integrale

53:39
Titolo Ebu Silver pesi gallo, Forte-Picardi: match integrale

Titolo Ebu Silver pesi gallo, Forte-Picardi: match integrale

01:32
Picardi: "Felice di aver affrontato un campione"

Picardi: "Felice di aver affrontato un campione"

I più visti di Altri Sport

MCH BASEBALL CACCIA ALLO SCOIATTOLO 28/7 MCH

Altro che baseball: Tigres e Orioles fanno partire la caccia allo scoiattolo!

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

MCH BASEBALL FUORICAMPO DELLA MAZZA 28/7 MCH

Baseball americano ai confini della realtà: il fuori campo è della mazza!

13 MCH BERRETTINI E PEGGY GOU IBIZA DC10 21/07 MCH

Berrettini scatenato a Ibiza in consolle con Peggy Gou

L'Italia scrive la storia degli EUG: Salerno capitale europea dello sport universitario

Conor McGregor contro Max Hollway

Conor McGregor, ritorno horror: si fa male dopo 69" | Piange anche Drake

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
12:25
Tennis: Garbin convoca Paolini ed Errani per le Billie Jean King Cup Finals in Cina
23:17
Pugilato: la federazione internazionale elimina le restrizioni per gli atleti russi
22:45
Tennis, Wta Washington: Errani-Martinez eliminate nel doppio
17:23
Atletica, Mei: "A Birmingham puntiamo a vincere il medagliere"
16:53
Atletica: da Jacobs a Tamberi, spedizione azzurra record a Birmingham