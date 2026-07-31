Tennis: Garbin convoca Paolini ed Errani per le Billie Jean King Cup Finals in Cina

Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani, Tyra Caterina Grant e, ovviamente, Jasmine Paolini: sono le tenniste convocate da Tathiana Garbin per le Billie Jean King Cup Finals 2026, in programma a Shenzhen dal 22 al 27 settembre. L'Italia cercherà di conquistare il terzo successo consecutivo, dopo il trionfo di Malaga nel 2024 (finale vinta sulla Slovacchia) e quello dello scorso anno a Shenzhen contro gli Stati Uniti. "Torniamo a Shenzhen da campionesse in carica. La pressione ci sarà, com'è naturale che sia, ma non la viviamo come un peso", dice Garbin L'Italia debutterà contro le padrone di casa della Cina giovedì 24 settembre alle 11:00 ora italiana. In caso di successo, la semifinale è in programma sabato 26, la finale domenica 27, sempre alle 11:00.