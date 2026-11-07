Tennis, Errani-Paolini per la terza volta alle Wta Finals: "Felicissime"

Sara Errani e Jasmine Paolini tornano per la terza volta alle Wta Finals, quest'anno in programma dall'8 al 15 novembre a Indian Wells. Le azzurre hanno centrato la qualificazione battendo nella semifinale del Wta di Tokyo, ultimo torneo utile per la Race, Tereza Mihalikova e Olivia Nicholls, in un vero e proprio spareggio per l'ultimo posto disponibile per le Finals. "È stato un percorso lungo, siamo riuscite a qualificarci nell'ultimo torneo, nell'ultima partita. Siamo davvero felicissime" ha detto Sara Errani in un'intervista per la Wta. "Tante volte abbiamo avuto il dubbio di non farcela" ha spiegato Paolini, alla terza presenza consecutiva in doppio alle Finals. "Il torneo di Tokyo è stato complicato, perché anche i primi turni erano importantissimi: se avessimo perso al primo turno, saremmo state fuori. Fin dall'inizio sapevamo che quel torneo avrebbe deciso chi sarebbe venuto qui a Indian Wells. È stata quindi una settimana un po' stressante. È stato un periodo un po' particolare, ma a un certo punto ci siamo dette: dobbiamo raggiungere la finale. Se arriviamo in finale, siamo sicure di qualificarci alle Wta Finals. Ci siamo riuscite e il giorno dopo è stato divertente, perché eravamo molto più rilassate".