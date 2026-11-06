Tennis, Alcaraz vince in rimonta con Fritz e regala le Finals a Jodar

Grande vittoria al Master1000 di Parigi per Carlos Alcaraz su Taylor Fritz 6-7 (10-12), 7-5, 6-3. Lo spagnolo fa il fenomeno e ribalta l'incontro nel secondo set, annullando anche match point allo statunitense. Dopo aver rivoltato il match nel secondo, Alcaraz ha dominato il terzo conquistando un posto in semifinale. Una sconfitta particolarmente amara per Fritz che con un successo avrebbe guadagnato l'ultimo pass per le Atp Finals. A Torino invece andrà Rafa Jodar che dovrà ringraziare il suo connazionale Alcaraz per questa prima partecipazione alla Finals, in chiaro sui canali Mediaset dal 15 al 22 novembre.