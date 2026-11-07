Basket, Nba: Doncic da record, serata no per Lebron James

Supportati da tre giocatori autori di 19 punti a testa (Castle, Harper, Vassell), gli Spurs hanno centrato la settima vittoria consecutiva in Nba, dopo aver iniziato la stagione con due sconfitte. A Cleveland, i Cavaliers hanno inflitto una pesante sconfitta a James e ai suoi Sixers con il punteggio di 119-95. Il miglior marcatore nella storia della Nba è stato acclamato dai tifosi della sua prima squadra, vi ha giocato dal 2003 al 2010 vincendo poi il titolo nel 2016, ma ha segnato solo otto punti e perso ben sei palloni.