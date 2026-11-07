Basket, Nba: Doncic da record, serata no per Lebron James

Victor Wembanyama e Luka Doncic continuano a far inanellare vittorie agli Spurs e ai Lakers, mentre i Cavaliers hanno rovinato il ritorno a 'casa' di LeBron James in tre delle partite giocate nella notte italiana in Nba. San Antonio ha battuto i Kings 124-109 grazie ai 14 rimbalzi e ai 30 punti del francese, che all'intervallo aveva già toccato quota 20.
Supportati da tre giocatori autori di 19 punti a testa (Castle, Harper, Vassell), gli Spurs hanno centrato la settima vittoria consecutiva in Nba, dopo aver iniziato la stagione con due sconfitte. A Cleveland, i Cavaliers hanno inflitto una pesante sconfitta a James e ai suoi Sixers con il punteggio di 119-95. Il miglior marcatore nella storia della Nba è stato acclamato dai tifosi della sua prima squadra, vi ha giocato dal 2003 al 2010 vincendo poi il titolo nel 2016, ma ha segnato solo otto punti e perso ben sei palloni.
"Non riuscivo a trovare il ritmo giusto in attacco - ha affermato il fuoriclasse di Akron -. Abbiamo avuto qualche sprazzo, riuscendo a ridurre lo svantaggio nel terzo quarto, ma ho commesso troppe palle perse". I 20 punti di Jaylen Brown non sono stati sufficienti a evitare di interrompere la striscia positiva di Philadelphia, che resta prima in Eastern Conference con otto vittorie.
Da un campione all'altro: Luka Doncic ha segnato 53 punti, trascinando i Los Angeles Lakers alla vittoria per 124-118 contro Portland. Doncic ha chiuso il primo tempo con un canestro da ben oltre la metà campo, riducendo il distacco a sette punti e dando il via alla rimonta dei Lakers nella ripresa. Con questa prestazione, ha raggiunto quota 40 o più punti in sei delle sue ultime sette partite, eguagliando Elgin Baylor, Kobe Bryant e George Mikan tra i giocatori dei Lakers capaci di segnare almeno 40 punti in 4 incontri consecutivi di regular season.