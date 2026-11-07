Basket, Nba: Doncic da record, serata no per Lebron James

07 Nov 2026 - 09:55
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Victor Wembanyama e Luka Doncic continuano a far inanellare vittorie agli Spurs e ai Lakers, mentre i Cavaliers hanno rovinato il ritorno a 'casa' di LeBron James in tre delle partite giocate nella notte italiana in Nba. San Antonio ha battuto i Kings 124-109 grazie ai 14 rimbalzi e ai 30 punti del francese, che all'intervallo aveva già toccato quota 20.

Supportati da tre giocatori autori di 19 punti a testa (Castle, Harper, Vassell), gli Spurs hanno centrato la settima vittoria consecutiva in Nba, dopo aver iniziato la stagione con due sconfitte. A Cleveland, i Cavaliers hanno inflitto una pesante sconfitta a James e ai suoi Sixers con il punteggio di 119-95. Il miglior marcatore nella storia della Nba è stato acclamato dai tifosi della sua prima squadra, vi ha giocato dal 2003 al 2010 vincendo poi il titolo nel 2016, ma ha segnato solo otto punti e perso ben sei palloni.

"Non riuscivo a trovare il ritmo giusto in attacco - ha affermato il fuoriclasse di Akron -. Abbiamo avuto qualche sprazzo, riuscendo a ridurre lo svantaggio nel terzo quarto, ma ho commesso troppe palle perse". I 20 punti di Jaylen Brown non sono stati sufficienti a evitare di interrompere la striscia positiva di Philadelphia, che resta prima in Eastern Conference con otto vittorie. 

Da un campione all'altro: Luka Doncic ha segnato 53 punti, trascinando i Los Angeles Lakers alla vittoria per 124-118 contro Portland. Doncic ha chiuso il primo tempo con un canestro da ben oltre la metà campo, riducendo il distacco a sette punti e dando il via alla rimonta dei Lakers nella ripresa. Con questa prestazione, ha raggiunto quota 40 o più punti in sei delle sue ultime sette partite, eguagliando Elgin Baylor, Kobe Bryant e George Mikan tra i giocatori dei Lakers capaci di segnare almeno 40 punti in 4 incontri consecutivi di regular season.

Ultimi video

02:03
MCH MUSETTI VS TIAFOE 28/10 MCH

Tennis spettacolo a Vienna: Musetti stende Tiafoe

01:29
MCH EUROLEGA OLIMPIA VS VALENCIA MCH

Una nuova sconfitta dell'Olimpia: questa volta in casa contro il Valencia

01:22
MCH MUSETTI VS VAN ASSCHE MCH

Parigi, Musetti va ko contro van Assche

00:25
Clemente Russo torna sul ring e avvisa: "Se entro a cavallo preoccupati"

Clemente Russo torna sul ring e avvisa: "Se entro a cavallo preoccupati"

01:45
Ayrton Senna, mito e modello per Kimi

Ayrton Senna, mito e modello per Kimi

01:39
MCH MUSETTI VS ZVEREV MCH

Musetti batte Zverev a Parigi. Rovescio super e chiusura con un ace

01:23
MCH DJOKOVIC BATTE VACHEROT PER SITO 3/11 MCH

Djokovic batte Vacherot e resta in corsa per le Finals

00:42
MCH BERRETTINI BATTE NAKASHIMA 3/11 MCH

Berrettini batte Nakashima: ecco il match point vincente

02:29
SRV I CAMPIONI DELLA SUA TERRA TIFANO PER LUI SRV

Kimi campione: Tomba e Belinelli tifano per lui

01:01
DICH CRIPPA MARATONA NY DICH

Crippa: "Il podio a New York conclusione di un grandissimo percorso"

01:49
Il ritorno di Clemente Russo

Il ritorno di Clemente Russo

01:19
MCH CLEMENTE RUSSO VESTITO ED ELMAGHRABY TUTA - CONFERENZA STAMPA 30/10 MCH

La conferenza stampa di presentazione del match tra Clemente Russo e Elmaghraby

00:53
MCH BERRETTINI VS DE MINAUR SRV

Tennis: Berrettini, niente da fare contro De Minaur

02:05
Clemente Russo, il ritorno

Clemente Russo - Il ritorno di Tatanka: il faccia a faccia con Elmaghraby in conferenza stampa

00:47
MCH DARDERI KO CONTRO PAUL MCH

Vienna, il pesante ko di Darderi: doppio 6-1 da Tommy Paul

02:03
MCH MUSETTI VS TIAFOE 28/10 MCH

Tennis spettacolo a Vienna: Musetti stende Tiafoe

I più visti di Altri Sport

MCH MUSETTI VS VAN ASSCHE MCH

Parigi, Musetti va ko contro van Assche

MCH MUSETTI VS ZVEREV MCH

Musetti batte Zverev a Parigi. Rovescio super e chiusura con un ace

Ayrton Senna, mito e modello per Kimi

Ayrton Senna, mito e modello per Kimi

MCH EUROLEGA OLIMPIA VS VALENCIA MCH

Una nuova sconfitta dell'Olimpia: questa volta in casa contro il Valencia

MCH BERRETTINI BATTE NAKASHIMA 3/11 MCH

Berrettini batte Nakashima: ecco il match point vincente

SRV TG5 ORE 20 NITTO ATP FINALS SU MEDIASET 10/02 SRV

Il colpo di Mediaset: le ATP Finals sulle nostre reti

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
09:55
Basket, Nba: Doncic da record, serata no per Lebron James
00:01
Basket, Porzingis si ritira? "Devo dare priorità alla mia salute"
22:56
Tennis, Alcaraz vince in rimonta con Fritz e regala le Finals a Jodar
21:37
Boxe, Imane Khelif debutta tra i prof: "Punto alla cintura mondiale"
19:23
Tennis, Atp Parigi: van Assche in semifinale contro Shelton