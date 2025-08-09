Logo SportMediaset
Tennis: dopo Us Open Sinner giocherà Atp 500 di Pechino

09 Ago 2025 - 12:35

Per il terzo anno di fila Jannik Sinner - che oggi debutta al Masters 1000 di Cincinnati - ha scelto il "China Open", ATP 500 che si gioca sul cemento di Pechino in contemporanea con il "500" di Tokyo. Quest'anno il torneo è in programma da giovedì 25 settembre a mercoledì 1° ottobre. L'annuncio è arrivato dagli organizzatori che sui social hanno postato un video di Sinner che conferma la sua partecipazione al torneo cinese dove l'altoatesino ha un bilancio di 9 vittorie ed una sconfitta: ha vinto l'edizione del 2023 battendo in finale con due tie-break Daniil Medvedev mentre ha perso in rimonta la finale dello scorso anno contro Carlos Alcaraz cedendo al tie-break del set decisivo.

02:16
01:30
02:13
03:05
03:24
01:24
01:36
00:46
01:59
02:33
01:33
00:37
01:00
01:33
04:07
02:16
12:35
Tennis: dopo Us Open Sinner giocherà Atp 500 di Pechino
11:48
Basket: la prossima stagione Nba al via il 21 ottobre
11:14
Pallavolo donne: le 16 azzurre per il collegiale di Milano
10:13
Tennis Cincinnati: Bellucci eliminato al primo turno
09:30
Atletica, Serena Di Fabio argento sui 10.000 metri di marcia degli Europei under 20 a Tampere