Tennis, Darderi: "Grande momento, ora mi preparo per Indian Wells"

"E' il mio primo titolo da Umag. Sono arrivato a Santiago dopo la finale a Buenos Aires, qui le condizioni sono un po' diverse, e sono riuscito a vincere il torneo. Ora ci prepariamo per Indian Wells, dove arrivo con tanta fiducia". Luciano Darderi commenta così la vittoria del torneo Atp 250 di Santiago del Cile. "Quest'anno ho fatto anche gli ottavi in Australia, i quarti di finale ad Auckland. Sto giocando a un livello alto, ho fatto un sacco di punti che l'anno scorso non avevo ottenuto. In questo momento per me vuol dire tanto, quindi sono felice", spiega l'italiano.