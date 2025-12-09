Tennis: da Sinner a Paolini, 11 azzurri agli Australian Open

Undici azzurri nel tabellone principale del primo slam dell'anno. E' già aria di Australian Open che scatterà a Melbourne dal 18 gennaio: nella entry list pubblicata dal torneo insieme al n.2 al mondo e due volte vincitore in Australia, Jannik Sinner, ci sono altri otto italiani nel singolare maschile. Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci e Luca Nardi. Mentre due le azzurre nel torneo femminile, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. Al Melbourne Park saranno presenti 99 dei primi 100 giocatori e 98 delle prime 100 giocatrici al mondo. Il numero uno Carlos Alcaraz, che ha detto di puntare al Career Grand Slam (quello Down Under è l'unico trofeo Major che gli manca), guida l'entry-list maschile, mentre la regina del tennis mondiale e due volte campionessa in Australia (2023 e 2024) Aryna Sabalenka, finalista anche nel 2025, è al vertice di quella femminile. Alcaraz non è mai andato oltre i quarti di finale al Melbourne Park, mentre Sinner, vincitore nel 2024 e nel 2025, punta a diventare il secondo tennista nell'era Open, dopo Novak Djokovic, a vincere tre titoli consecutivi di singolare nello slam australiano. Il campione serbo, 10 successi a Melbourne, entra come numero 4 del mondo dopo aver raggiunto tutte e quattro le semifinali dei tornei dello Slam nel 2025. L'unico assente di rilievo nel tabellone maschile è quella del numero 15 del mondo, il danese Holger Rune, alle prese con la riabilitazione dopo la rottura del tendine d'Achille. Tra le donne assente Ons Jabeur, in maternità, mentre l'ex numero 1 del mondo Karolina Pliskova, la cinese Wang Yafan e la promettente thailandese Mananchaya Sawangkaew si sono iscritte utilizzando il ranking protetto. Otto wild card e 16 qualificati completeranno il tabellone di 128 giocatori sia nel singolare maschile che in quello femminile.