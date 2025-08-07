Ciclismo: brutta caduta al Giro di Polonia, per Baroncini fattura vertebra cervicale

Paura per Filo Baroncini al Giro di Polonia. Nel finale della terza tappa di ieri, il ciclista italiano dell'Uae Team Emirates-XRG è rimasto coinvolto in una brutta caduta con il compagno di squadra Rafal Majka. Mentre il corridore polacco è riuscito a risalire in sella e a tagliare il traguardo nel primo gruppo, Baroncini ha avuto la peggio ed è stato subito portato in ospedale. In serata è arrivato l'aggiornamento della squadra, attraverso le parole del direttore medico Adrian Rotunno: "Purtroppo, Filippo Baroncini è rimasto ferito in una caduta nella terza tappa del Tour de Pologne. Ha riportato lesioni multiple al volto, tra cui una frattura cervicale (senza conseguenze neurologiche) e fratture facciali e clavicolari. Attualmente è ricoverato in ospedale ed è sotto la supervisione del nostro team medico".