Atp Cincinnati, Nardi ripescato come lucky loser

07 Ago 2025 - 13:44
© Getty Images

© Getty Images

Per il suo 22esimo compleanno a Luca Nardi arriva in regalo un posto nel main draw del 'Cincinnati Open', settimo ATP Masters 1000 stagionale dotato di un montepremi di 9.193.540 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento del Lindner Family Tennis Center della metropoli dell'Ohio (combined con un WTA 1000). Il pesarese, n.97 Atp e sesta testa di serie delle qualificazioni, dopo essere stato battuto nel turno decisivo per 6-4 6-3, in un'ora e 23 minuti di gioco, dal belga Alexander Blockx, n. 121 Atp e 18esima testa di serie, è stato infatti ripescato come lucky loser ed è diventato così l'ottavo azzurro in tabellone, festeggiando nel migliore dei modi il compleanno (è nato proprio il 6 agosto). Nardi affronterà all'esordio nel main draw l'argentino Thiago Agustin Tirante, n.130 Atp, anche lui passato attraverso le qualificazioni. Il 24enne di La Plata si è imposto in due set nell'unico precedente con il marchigiano, disputato al primo turno delle qualificazioni dello Us Open 2023. Chi vince questa partita troverà al secondo turno il canadese Denis Shapovalov, n.29 del ranking e 24 del seeding.

