Milano-Cortina: il presidente del Coni Buonfiglio entra nel CdA della Fondazione

Il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, è pronto ad entrare a far parte del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione Milano Cortina 2026. Con l'approvazione del Decreto Sport da parte del Parlamento, infatti, è stato allargato fino ad un massimo di 18 unità, di cui al massimo 9 nominati dalla parte sportiva, il numero dei componenti. In questo modo il Coni, nella prossima riunione della Giunta Nazionale prevista per il 9 settembre, provvederà a nominare, in base all'art. 35 della Carta Olimpica, quale membro di diritto del CdA, proprio il suo numero 1. "Ringrazio il Ministro Abodi per aver risolto brillantemente questa situazione ingarbugliata - ha detto Buonfiglio - che avrebbe creato problemi funzionali negli ultimi mesi prima dei Giochi. Con questo Decreto il Comitato Organizzatore di Milano Cortina potrà contare per la parte sportiva su una più snella procedura di nomina che porteremo in approvazione nella prossima Giunta. Non vedo l'ora di unirmi agli altri colleghi per proseguire tutti insieme questa magnifica avventura verso i Giochi".